Ünlü oyuncu Instagram'dan VPN notuyla bikinili pozlarını paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Instagram'dan VPN notuyla bikinili pozlarını paylaştı

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, erişime engellenen Instagram'a girererek VPN notuyla tatil pozlarını paylaştı.

'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde 'Victoria' karakterine hayat veren Tuvana Türkay, paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak erişime engellenen Instagram'a giren oyuncu, VPN notuyla tatil pozlarını paylaştı.

Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan, Deli Gönül, Yasak Elma, Kağıt Ev ve Çember gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Tuvana Türkay, özel hayatıyla da adından söz ettiren bir isim.

'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde hayat verdiği 'Victoria' karakteriyle de hafızalara kazınan güzel isim, tatil pozlarıyla dikkat çekiyor.

Erişime engellenen Instagram'a VPN ile giren Tuvana Türkay, son olarak yeni tatil pozlarını paylaştı.

"VPN hatırası" diyerek siyah bikinisiyle poz veren güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

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ESTETİKSİZ HALİ GÜNDEM OLMUŞTU

Estetiksiz haliyle sık sık gündeme gelen Tuvana Türkay daha önce şunları söylemişti:

"19 yaşında, 68 kg, kırık burunlu, parası olmayan ve kendine bakmayı hiç bilmeyen bir kız ile 30 yaşında estetik mucizesi olarak nitelendirdiğiniz görsellerim. Burnumu yaptırdığımı çocuk gibi sevinerek röportajımda kendim dile getirmiştim. Neden hâlâ uğraşıyorsunuz anlamış değilim. Görselimi sunup eleştirmeniz inanın ki beni üzmez. Size göre yapılmayan yerim yok ki burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim. Aradan geçmiş 11 yıl! E yeter be kardeşim!"

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