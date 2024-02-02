Korkutan görüntü. Deniz 10 metre çekildi

Yaz ağlarında günübirlik tatilcilerin akın ettiği sakin kent Akyaka'da deniz suyu kıyıdan 10 metre birden çekildi.

Hava sıcıklılkarının 15 dereceler seviyesinde seyrettiği bölgede yürüyüşe çıkan vatandaşlar denizdeki çekilmeye anlam veremediler.

Bölge sakinlerinin iddiasına göre Akyaka sahilinde Ekim-Kasım ve Nisan-Mayıs aylarında bu çekilmenin yaşanıyor. Ancak yürüyüşe çıkan vatandaşlar olayı fotoğraflarlarken, ocak ayında ilk defa gördüklerini belirtiyorlar.

Akyaka sakinlerinden Yaşar Gencel, “Akyaka’da mevsimsel olarak bu mevsimde denizde medcezir her yıl olur. Bazen eksik, bazen fazla olur. Bu yıl normal kıvamında çünkü orta yerde tepecikler olurdu. Tepecikler bu yıl henüz görünmedi. Herhalde görünmeyecek diye düşünüyorum” dedi.

Muğla’nın sakin kent ünvanlı Ula Akyaka Mahallesi'nde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre iç kesimlere çekildi. Deniz suyunun çekilmesi sonrası sahilde küçük adacıklar oluştu.