Palalı Sabri cinayetinden yeni bilgiler ortaya çıktı. Sokak ortasındaki cinayette flaş detay

Gezi Parkı eylemleri sırasında palayla göstericilere saldıran 'Palalı Sabri' lakaplı Sabri Çelebi, İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre cinayetle ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Sabri Çelebi, Talimhane’de bulunan meyhanesinin yanındaki iş yerinin sahipleri ile bir kaç gün önce tartışma yaşamıştı. Önce darp edilen Çelebi’nin vücuduna 9 kurşun isabet etti. Çelebi'ye yönelik saldırıyı, eski ortağı C. K.'nin çalışanlarının yaptığı kaydediliyor. C. K., Gezi eylemleri sürecinde göstericilere saldıran Çelebi'nin Taksim'deki işyerinde ortaktı. Anılan olayda C. K.'nin kardeşi Şeyhmus K. de Çelebi ile birlikte yargılanmıştı. Dün geceki saldırı sonrası C. K.'nin çalışanlarının, işyerini kapatarak izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirtiliyor.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Sabri Çelebi sahibi olduğu kafeden çıktıktan sonra evine gitmek için korumalarıyla birlikte cipe bindi.

Kendi kullandığı aracıyla yaklaşık 50 metre ilerleyen Çelebi, bir kişinin seslenmesi üzerine durdu.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, aracın yanına gelerek Sabri Çelebi ile bir süre konuştu. Bu sırada cipteki 2 koruma dışarı çıkarken, Çelebi'nin konuştuğu kişi yanına gelen arkadaşı ile birlikte araçtan uzaklaştı.

Kısa bir süre sonra iki arkadaşın uzaklaştığı yönden aracın yanına gelen bir başka kişi korumalarla tartışmaya başladı. Bu esnada iki arkadaş da tekrar cipin yanına geldi.

3 kişilik grubun içinden biri korumalarla tartışırken, diğer ikisi şoför mahallindeki Sabri Çelebi'ye vurmaya başladı. Saldırganlar Çelebi'ye yumruk atarken, korumalardan biri kafedekilerden yardım istemek için olay yerinden ayrıldı. Bu sırada, saldırganlardan biri Sabri Çelebi'ye yumruk atmaya devam ederken diğeri cebinden çıkardığı tabancayla birkaç el ateş etti.

"Palalı Sabri" olarak tanınan Sabri Çelebi yaralanırken, saldırganlar yumruk ve tokat atmaya devam etti. Silahlı saldırgan birkaç el daha ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarken, diğer saldırgan ise yumruk atmaya devam etti.

KENDİ ARACI İLE HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırganların kaçmasının ardından Çelebi'nin sahibi olduğu kafe çalışanları olay yerine geldi. Çalışanlar tarafından ağır yaralı olarak şoför mahallinden çıkarılan Sabri Çelebi, aracın içine konularak yakınlardaki özel bir hastaneye götürüldü. Çelebi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırı anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis, saldırgan ile yanındakileri yakalamak için çalışmalara başladı.