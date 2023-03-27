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Koro İstanbul şarkılarını depremlerde ailesini kaybeden çocuklar için söyledi

Koro İstanbul, yılın ikinci konserinde şarkılarını depremzede çocuklar için söyledi. Konserin geliri depremlerde ailesini kaybeden çocukların eğitim için bağışlanacağı belirtildi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 16:56
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Koro İstanbul şarkılarını depremlerde ailesini kaybeden çocuklar için söyledi

Koro İstanbul şarkılarını depremlerde ailesini kaybeden çocuklar için söyledi
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Çok sesli koro müziğinin temsilcilerinden Koro İstanbul, bu yılki ikinci konserini “Kırmızı Mektep” olarak da bilinen Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi’nde gerçekleştirdi. Konserin gelirinin ise, depremlerde ailesini kaybeden çocukların eğitimi için bağışlanacağı bildirildi.

Konserde, İstanbul’da ve Anadolu’da yaşayan diller ve inançlara dair eserler seslendirilirken, dinleyiciler konsere yoğun ilgi gösterdi.

Konser öncesinde, Kırmızı Mektep'in önünde uzun kuyruklar oluştu.

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Konserin gelirlerinin ise, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybetmiş çocukların eğitim masraflarına destek için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacağı belirtildi. (Gerçekgündem)

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