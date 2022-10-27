﻿Korona virüsün yol açtığı stres diş kayıplarına yol açtı

Korona virüsün yol açtığı stres dişlere zarar verdi. Birçok kişi tedavilerini ihmal etti.

TRT Haber’den Fatma Demir Turgut’un haberine göre; pandemi döneminde diş tedavilerinin aksatılması nedeniyle diş kayıplarında artış yaşanıyor. Diş kayıplarının en önemli nedeni ise diş sıkma alışkanlığı...

Diş sıkma, diş kayıplarının yanı sıra çene ekleminde de ağrı ve kilitlenmeye neden oluyor.

SALGIN, DİŞ SAĞLIĞINI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ

Periodontoloji Uzmanı Prof. Dr. Leyla Kuru sıkça karşılaşılan durumları şöyle sıraladı:

"Pandemi döneminde strese bağlı olarak bu diş sıkma ve onun olumsuz etkileri, çene eklemindeki problemler, dişlerde aşırı baskı nedeniyle çatlaklar, kırıklar da sık karşımıza çıkan durumlar arasında. Diş çürükleri, ağrılar, apseler, diş eti kanamaları da sıkça görülmekte."

"BOTOKS UYGULAMASIYLA DİŞ SIKMAYI AZALTIYORUZ"

Diş sıkma tedavisinde kişiye özel plaklar kullanılıyor. En çok kullanılan yöntemlerden biri de çeneye botoks uygulaması.

Prof. Dr. Leyla Kuru yapılan işlemle ilgili şu bilgileri verdi:

"Oldukça güçlü bir kas. O kasa botoks uygulamasıyla kasın daha tonusunun azaltılması, daha az kasılmasının sağlanması ve böylece de bireyin diş sıkmasının azaltılması dişlere daha az yük gelmesini hedefliyoruz. Oldukça güzel sonuçlar da var. Tabii burada botoksun etkisi 6 ayda sınırlı. 6 ayda bir işlemin tekrar edilmesi gerekiyor."

Ayrıca tek taraflı çiğneme de dişlere zarar veriyor. Sebebinin belirlenmesi ve tedavisi için hekime başvurulması öneriliyor.