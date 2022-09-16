16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Maymun çiçeği koronanın memleketine sıçradı

Çin’in güneybatı kesimindeki Chongqing kentinde bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edilmesiyle ülkedeki ilk vaka kayıtlara geçtiği bildirildi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 16:50
Takip Et

Koronanın memleketi Çin'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Maymun çiçeği koronanın memleketine sıçradı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Maymun çiçeği virüsü Çin'e sıçradı. Ülkenin Chongqing kentinde yurtdışından gelen bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiği ifade edildi.

Yetkililer tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında Çin’e girdikten sonra karantina altında tutulan kişinin vücudunda döküntü gibi belirtiler bulunduğu, yapılan maymun çiçeği virüsü testlerinin pozitif sonuç verdiği aktarıldı. Tecrit edilen hastanın tedavisinin sürdüğü, hasta ile temas kuran kişilerin de müşahede altında tutulduğu bilgisine ulaşıldı.

Eylül ayı başında Hong Kong’da da bir maymun çiçeği vakası kayıtlara geçmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
1
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
2
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
3
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
4
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
5
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
6
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿AKP ABB'nin kentsel dönüşüm projesine mecliste ret oyu verdi. Aynı yer için daha önce aldıkları meclis kararı ortaya çıktı
7
﻿AKP ABB'nin kentsel dönüşüm projesine mecliste ret oyu verdi. Aynı yer için daha önce aldıkları meclis kararı ortaya çıktı
﻿AKP ABB'nin kentsel dönüşüm projesine mecliste ret oyu verdi. Aynı yer için daha önce aldıkları meclis kararı ortaya çıktı
﻿İran'da başörtüsü yasağına uymadığı için gözaltına alınan kadın öldü
﻿İran'da başörtüsü yasağına uymadığı için gözaltına alınan kadın öldü
﻿İran'da başörtüsü yasağına uymadığı için gözaltına alınan kadın öldü
﻿BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, İsrail’de muhalif lider Netanyahu ile görüştü
﻿BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, İsrail’de muhalif lider Netanyahu ile görüştü
﻿BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, İsrail’de muhalif lider Netanyahu ile görüştü
﻿Beşiktaş'tan olay yaratan Salih Uçan paylaşımı
﻿Beşiktaş'tan olay yaratan Salih Uçan paylaşımı
﻿Beşiktaş'tan olay yaratan Salih Uçan paylaşımı
﻿Uzmanından ‘mide bulantısı’ uyarısı ve tedavi yöntemleri
﻿Uzmanından ‘mide bulantısı’ uyarısı ve tedavi yöntemleri
﻿Uzmanından ‘mide bulantısı’ uyarısı ve tedavi yöntemleri
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.