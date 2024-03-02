Korsanların saldırdığı ticari gemi Kızıldeniz'de battı

Bu olay, Husilerin İsrail'in Gazze saldırılarından sonra Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları sonucunda batan ilk gemi oldu.

Belize bandıralı kargo gemisi olan Rubymar adlı gemi, Husilere ait bir anti-gemi balistik füzesi tarafından vurulduktan sonra Bab el-Mandeb Boğazı'nda sürüklenerek battı.

Geminin işletmecisi olan firmanın Beyrut'taki ofisi şu anda konuyla ilgili sorulara cevap vermiyor.

Associated Press haber ajansının Planet Labs PBC'den elde ettiği uydu görüntüleri, Çarşamba günü Rubymar'ın yanında daha küçük teknelerin bulunduğunu gösteriyor. Ancak bu teknelerin kime ait olduğu belirlenemedi.

Özel güvenlik firması Ambrey, Cuma günü Rubymar'ın karıştığı gizemli bir olay hakkında ayrı bir rapor yayımladı. Ambrey, Cuma günü meydana gelen olay sırasında birçok Yemenlinin zarar gördüğünü belirtti. Ancak olayın ayrıntıları hakkında bilgi vermedi. Ambrey ayrıca, Yemen'deki savaşın taraflarının gemiye yeni bir saldırıda bulunmadığını da ifade etti.

ABD ordusu ise bölgede ABD ordusu ve koalisyon güçleri tarafından bugüne kadar binlerce gemiye koruma sağlandığını duyurdu.