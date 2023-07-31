MasterChef’te yarışmacıların yemeklerde koruk suyu kullanmalarının ardından koruk suyuna dair bilgiler merak ediliyor. Peki, koruk suyu nedir? Koruk suyu faydaları neler?

MasterChef All Star programda sık sık konuk şef ağırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda konuk şeflerden biri de Osman Sezener’di. Osman Sezener ve diğer şefler yarışmacılardan yemeklerinde koruk suyunu kullanmalarını istedi.

KORUK SUYU NEDİR?

Koruk suyu olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde edilen oldukça ekşi, asitli bir içecektir.

Orta çağ Avrupası'nda, özellikle de Batı Avrupa'da en yaygın içeceklerden biri olan koruk suyu, o dönemde eski Fransızcadaki biçimi ile vertjus olarak anılmıştır.

Koruk, ham üzümlere verilen addır. Koruk üzümünün ezilerek suyunun çıkarılması sonucunda ise koruk suyu elde edilmiş olur.

KORUK SUYU FAYDALARI NELER?

- Vücutta biriken zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

- Antioksidan kaynağı olarak bilinir.

- Göz sağlığını koruyucu etkileri vardır.

Koruk suyu genellikle Denizli'de sıkça kullanılır. Denizli'nin Kızılcabölük köyünde Yerel halk Gelin turşusu dedikleri; Odun ateşinde ütülmüş biber ve sarımsak ile sulandırıp koruk suyunu efsanevi bir lezzet olarak sofralarına koymaktadırlar.