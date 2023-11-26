Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun

İstanbul’da Migros marketlerinin manav bölümünde son kullanma tarihi yaklaşan çürümeye yüz tutmuş ürünler çöpe atılıp zarar edilmesin diye yarı fiyatına yoksul insanlara satılıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun

serhat-aga.pngSerhat AĞA / YENİÇAĞ ÖZEL

Enflasyonun tavan yapıp alım gücünün özellikle de yoksul vatandaşlar için her geçen düştüğü ülkemizde süper marketlerin çürümeye yüz tutan ürünlerden bile para kazanmaya çalışması gündem oldu.

İstanbul’da bir vatandaşın çektiği görüntüler, halkın bir kısmının yoksullukla mücadele edip sadece günü kurtarma derdinde olduğu diğer kısmının ise çöpe gidecek malzemelerden dahi para kazanarak servetlerine servet katmanın peşinde olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Türkiye’nin her yerinde yüzlerce şubesi bulunan MİGROS, çürümüş meyveleri reyonların bir köşesinde yoksul vatandaşlara satmaya çalışıyor.

Çürümüş meyveleri çöpe atmadan hemen önce satmaya çalışan süpermarketin birde hiçbir sorun yokmuş gibi etiketlerin üzerlerine indirimli ve indirimsiz fiyatlarını bastıkları görüldü.

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