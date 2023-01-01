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Kosova'dan ülkedeki NATO askeri sayısını artırma çağrısı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkesindeki NATO askeri sayısının artırılması talebinde bulundu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 16:58
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Kosova'dan ülkedeki NATO askeri sayısını artırma çağrısı

Kosova'dan ülkedeki NATO askeri sayısını artırma çağrısı
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Alman “Welt” gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Kurti, Kosova'daki NATO askeri sayısının artırılması talebinde bulunarak, "NATO askeri ve askeri teçhizatının önemli oranda artırılması, ülkemizdeki güvenlik durumunu güçlendirir ve hem Kosova hem de bölgenin tamamında barışı destekler" dedi.

Kosova'nın savunma harcamalarını ve asker sayısını artırdığını vurgulayan Kurti, bu çerçevede NATO Barış Gücü KFOR dahilindeki asker sayısının artırılmasının Kosova'nın savunma alanındaki gayretlerini destekleyebileceğini ifade etti.

Kosovalı lider, Sırbistan'la yaşanan gerginlik sırasında ülkenin kuzeyindeki dört belediyede 16 barikat kurulduğunu ve bu barikatlarda yüzleri maskeli, koyu üniformalı şahıslar arasında Rus “Wagner” grubunun ve motorcu çetesi Gece Kurtları'nın armalarını taşıyan paralı askerler bulunduğunu ifade etti. Sırbistan'ın da Kosova sınırı boyunca asker ve topçu yığınağı yaptığına dikkat çeken Kurti, bunlarla birlikte Sırp ve Rus yetkililerin aralıksız tehditlerinin Kosova'ya ilave NATO gücü gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Kosova'da Sırpların boykot edeceklerini ilan ettikleri yerel seçimlerin ertelenmesi öncesinde Merkezi Seçim Komisyonu ofisine saldırı gerçekleştirilmiş, saldırı sonrasında Sırp asıllı eski polis memuru Dejan Pantic'in da aralarında bulunduğu bir grup şüpheli gözaltına alınmıştı. Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ve Sırbistan arasında tansiyon yükselmiş ve Sırbistan'ın da siyasi desteğiyle Kosova'nın kuzeyinde birçok noktaya barikat kurulmuştu. Barikatlar AB ve ABD'nin baskıları ve Pantic'in tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 29 Aralık gecesi yaptığı çağrı üzerine kaldırılmaya başlanmıştı.

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