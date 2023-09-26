Kosovalı polis devlet töreniyle toprağa verildi

Kosova’nın kuzeyinde silahlı Sırp grup ile polis arasında yaşanan çatışmalarda Kosovalı polis memuru Afrim Bunjaku hayatını kaybetmişti. Bunjaku için dün devlet töreni düzenlendi. Kosova’nın kuzeyindeki Vıçıtırın Belediyesi’ne bağlı Samadrexhe köyünde düzenlenen cenaze törenine Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Meclis Başkanı Glauk Konjufca, Başbakan Albin Kurti, Dışişleri Bakanı Donika Gervalla, İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, ABD Büyükelçisi Jeffrey Hovenier ve Emniyet Müdürü Gazmend Hoxha katıldı. Kosova Cumhurbaşkanı Osmani tarafından milli kahraman ilan edilen Bunjaku’nun cenaze namazı Kosova İslam Birliği Başkanı Nami Trnava tarafından kıldırıldı.

Kosova'nın kuzeyinde 30 kişilik silahlı Sırp grup, pazar Kuzey Mitroviça'da yer alan Leposavic sınır bölgesindeki Zveçan Belediyesi'ne bağlı Banjska köyü girişindeki köprüye 2 adet plakasız kamyon ile barikat kurarak trafiği kapatmış ve ihbar üzerine bölgeye giden polislere ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu Afrim Bunjaku hayatını kaybetmiş, 1 polis de yaralanmıştı. Saldırganlar daha sonra Banyska Manastırı’na konuşlanmıştı.

SIRBİSTAN ALEYHİNDE YAPTIRIM TALEBİ

Kosova İçişleri Bakanı Xhlela Sveçla, silahlı saldırganlarla bağlantılı oldukları açıklanan 6 kişinin daha gözaltına alındığı duyurmuştu. Kosovalı yetkili, saldırganlar arasında olduklarından şüphelenilen en az altı kişinin de Sırbistan’a kaçtığını ve buradaki bir hastanede tedavi altına alındıklarını ifade ederek, Sırbistan’dan şüphelilerin iadesini talep etmişti.

Kosovalı yetkililer, saldırılardan Sırbistan’ı sorumlu tutmuş, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, saldırganların Belgrad tarafından yönlendirilip desteklediğini ifade ederek Sırbistan aleyhinde yaptırım talebinde bulunmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise saldırıları gerçekleştirenlerin Kosovalı Sırplar olduğunu ifade ederek olayların sorumlusunun Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin Sırplar aleyhindeki “terör” politikaları olduğunu ileri sürmüştü.