Balkanlar’da savaş tamtamları çalıyor: NATO’dan ek asker kararı

Son dönemde Sırplar ve Kosova güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaların artması nedeniyle endişelerini sık sık dile getiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada Kosova'daki "mevcut durumu ele almak için ek kuvvetlere yetki verdiğini" söyledi. Stoltenberg, NATO'nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi'nin bugün Kosova'daki durumu görüştüğünü de belirtti. Açıklamada hangi ülkelerden ne kadar ilave kuvvet gönderileceği ise belirtilmedi.

“KOSOVA VE SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ DÜŞÜRMELİ”

KFOR'un Kosova'daki mevcudiyetinin altını çizen Stoltenberg, "Kosova'da yaşayan insanlar için güvenli bir ortam ve hareket özgürlüğünün devamını sağlamak amacıyla gerekli tüm faaliyetleri yürüteceğiz. Bunu tarafsız ve Birleşmiş Milletler'den aldığımız yetkiyle yapacağız" ifadelerini kullandı. Ülkede gerginliğin tırmandığı mayıstan bu yana KFOR'un mevcudiyetini artırdıklarını hatırlatan Stoltenberg, Kuzey Atlantik Konseyi'nin dün mevcut durum karşısında ilave kuvvet sağlanması için yetki verdiğini kaydetti. Stoltenberg, "KFOR'un yetkisini kullanması için komutanımızın gerekli kaynak ve esnekliğe sahip olmasını sağlamayı sürdüreceğiz. Gerekirse KFOR'un konuşlanmasında ayarlamalar yapmaya hazırız" ifadesine yer verdi. Kosova'da taraflara gerginliği düşürme çağrısını yineleyen Stoltenberg, Sırbsitan ve Kosova'nın aralarındaki sorunları çözmeleri için Avrupa Birliği kolaylaştırıcılığındaki diyalog sürecini yürütmesi gerektiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska köyündeki bir manastırda saklanan silahlı Sırplar ile Kosova polisi arasında çıkan çatışma ile yeniden tırmanmıştı. Çatışmalarda bir Kosova polisi ölmüştü. Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bir gerilla ayaklanması ve 1999'daki NATO müdahalesinin ardından 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova, Sırbistan'ı Sırp savaşçıları silahlandırmak ve desteklemekle suçluyor. Eski vilayetinin bağımsızlığını tanımayan Sırbistan ise Kosova'yı Sırp sakinlerine kötü davranarak şiddeti körüklemekle suçluyor.