Kot pantolon devi iflas bayrağını çekti. Türkiye'de de satılıyordu 450 çalışanı işsiz kaldı

Düzenleme: Kaynak: Yeni Akit
Kot pantolon devi iflas bayrağını çekti. Türkiye'de de satılıyordu 450 çalışanı işsiz kaldı

Ekonomik kriz şirketleri ya konkordatoya da iflasa sürüklüyor. Hollanda'da 50 satış mağazası bulunan Score adlı kot pantolon devi iflas etti. Türkiye'de de e ticaret sitelerinde satılan firmanın 450 çalışanı işsizler ordusuna katıldı.

Koronavirüs pandemisinden sonra baş gösteren ekonomik kriz irili ufaklı şirketlerin ekonomik olarak çökmesine neden oldu. Maddi olarak büyük kayıp yaşayan ve tüm uğraşlarına rağmen eski parlak günlerine geri dönemeyen şirketler ya konkordato talep ediyor ya da iflas etmek zorunda kalıyor.

Dünyanın bir çok ülkesinde ve Türkiye'de de e-ticaret sitelerinde satılan Score adlı kot pantolon devi iflas etti. Giyim mağazası zinciri Score'ın, Zutphen'deki mahkeme tarafından iflası ilan edildi. 50 mağazasında çalışan 450 kişi işsizler ordusuna katıldı.

Dev şirketin Hollanda'da 50'den fazla mağazası, bir çevrimiçi mağazası ve yurtdışındaki diğer mağazalarda satış noktaları vardı. Girişimci Jan Peters, 1981 yılında Apeldoorn'daki ilk mağazasını açtı ve ardından büyüdü.

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