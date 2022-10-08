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Ekonomide korktuğumuz başımıza geldi: Kötü haberi Avrupa'nın kalbindeki kurum verdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savunduğu düşük faiz politikasına bir itiraz da Avrupa’dan geldi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye'de iktidarın düşük faiz politikasını eleştirerek "Türkiye’nin faiz politikası yatırım için uygun değil" dedi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 10:03
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Kötü haberi Avrupa'nın kalbindeki kurum verdi: Ekonomide korktuğumuz başımıza geldi

Ekonomide korktuğumuz başımıza geldi: Kötü haberi Avrupa'nın kalbindeki kurum verdi
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso İstanbul’da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştü.

Görüşmelerin ardından Reuters’e konuşan Odile Renaud-Basso, para politikasını eleştirerek, “Bunun yüksek düzeyde enflasyon yarattığı ve uzun vadeli yatırım için iyi ortam olmadığı konusunda bazı soru işaretlerini dile getirdim.” dedi.

"OLDUKÇA AYKIRI BİR STRATEJİ"
Euronews Türkçe’nin haberine göre Renaud-Basso, TCMB’nin faiz politikası için şunları dedi: “Bu oldukça aykırı bir strateji. İşe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Ancak enflasyon beklentilerinin sabitlenmesinde, güvenli ve istikrarlı bir ortam yaratılmasında bazı zorluklar yaratıyor.”

Türkiye’de geçen yıl eylül ayında kabul edilen ekonomik programın, liranın daha fazla değer kaybetmesi ve döviz rezervlerinin daha fazla tükenmesi riskini artırarak ülkeyi cari borçlarını finanse etmenin bir yolunu bulmak zorunda bıraktığını kaydeden EBRD Başkanı, “Bu durum yüksek seviyede bir belirsizlik yaratıyor. Ancak yetkililer izledikleri politikanın en iyisi olduğundan eminler.” dedi.

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Abbas
8.10.2022 10:25
Gelmeseniz gelmeyin, biz bize yeteriz, hışt türkün Türk’ten başka dostu yok? Niye acaba diye sorsan kendine? Sen çok mu ak pak sın??  
 
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