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  • Edirne’de elindeki 200 liraları sallayan Bulgar, Türklerle dalga geçti: Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya

Edirne’de elindeki 200 liraları sallayan Bulgar, Türklerle dalga geçti: Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya

Türk lirasının Bulgar levası karşısında dramatik değer kaybı sonrası Bulgarlar, alışverişini Edirne’den yapar oldu. Bir Bulgar turist elindeki 200 TL’lik banknotları göstererek “Harca harca bitmiyor.” dedi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 16:17
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Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya: Edirne’de elindeki 200 liraları sallayan Bulgar, Türklerle dalga geçti

Edirne’de elindeki 200 liraları sallayan Bulgar, Türklerle dalga geçti: Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya
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Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen turistler, kışlık ihtiyaçlarını buradaki çarşı ve pazarlardan karşılıyor.

İHA'da yer alan habere göre, havaların soğumasıyla birlikte yeniden Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, pazarda kaban, kazak ve bot gibi kışlık ürünleri satın almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaşanan gurbetçi yoğunluğu nedeniyle kente daha az gelen Bulgar turistler, bu hafta sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı ve Pazarlara gelerek tezgâhları didik didik etti.

Araçlarını park ettikten sonra pazarın yolunu tutan Bulgarlar, öğlene kadar alışverişlerini tamamlayıp geri dönüş yoluna geçiyor. Pazarda oluşan Bulgar turist yoğunluğu esnafın da yüzünü güldürüyor.

"HER ŞEY UCUZ VE GÜZEL"

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelen Olga Asenova, "Çocuklara ayakkabı alacağız, gezeceğiz. Halı aldık, çamaşır için yumuşatıcı, kasar peyniri her şeyi aldık." dedi.

"NE GEREKİYORSA ALIYORUZ"

Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Feyzi Murat, "Yelek aldık, pijama aldık, çarşaf aldık. Kışa hazırlık yapıyoruz. Ne gerekiyorsa alıyoruz." dedi.

"BAZEN 500, BAZEN 600 EURO BOZDURUYORUZ"

Bulgaristan'dan gelen Vedat Nazım, "Bazen 500 bazen 600 euro bozduruyoruz. Ekmek alıyoruz elbise alıyoruz. Fiyatlar burada uygun. Bagajları doldurup gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Bulgaristan'da fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen Asya Remzi, "Kendimize her şey aldık. Aldıklarımızı arabamıza yerleştirip yine başka şeyler almaya çıkacağız. Çok memnunuz." diye konuştu.

"YORGAN, BATTANİYE VE ELEKTRİKLİ BATTANİYE ALIYORLAR"

Bulgaristan'dan Türkiye'ye pasaportsuz girişin başlamasının ardından işlerinde hareketlilik olduğunu belirten Edirne esnafı Hüseyin Aydın, "Genelde önümüz kış ve Bulgaristan'da doğalgaz sorunu olduğu için kalın ürünlere talep çok fazla. Yorgan, battaniye ve elektrikli battaniye alıyorlar." ifadelerini kullandı.

 

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Gariban halk
8.10.2022 16:51
Demek ki biz bunu hak ediyoruz..fakat 2023 ‘de Mahsur Yavaş geldiğinde herşey daha iyi olacak  
 
Atillahan
8.10.2022 16:26
evire cevire doveceksiniz beyler paranin fiyat olarak degeri dusmus olabilir para hala bizim paramiz...dalga geceni dovup sinir disi edeceksiniz.  
 
Beşiktaşlı
8.10.2022 16:19
Padişahım Çok Yaşa  
 
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