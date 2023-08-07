Kovid-19’un yeni varyantı: Eris. Kabus geri mi dönüyor

İngiltere'de, Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu.

Kovid-19’un yeni varyantı: Eris. Kabus geri mi dönüyor

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor.

Eris, yüzde 39,4'le vakaların yaklaşık yarısını oluşturan Arcturus'tan sonra İngiltere'de en yaygın ikinci varyant olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, dünya genelinde Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesi sebebiyle durumu yakından izlediklerini bildirdi.

İngiltere'de Kovid-19 enfeksiyonlarına ve aşılama oranlarına ilişkin rakamları tahmin eden Zoe Kovid-19 Sempton Çalışmasına göre, 4 Temmuz'da 606 bin 656 olan tahmini vaka sayısı, 200 bin artarak 27 Temmuz'da 785 bin 980'e yükseldi.

k1.jpg

- Kapalı alanlardaki etkileşim ve bağışıklığın azalması artışa neden olabilir

Uzmanlar, ülkede Kovid-19 vakalarındaki artışın, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin 21 Temmuz'da vizyona girmesinin ardından milyonlarca kişinin sinemaya akın etmesiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

İnsanların kapalı ve yetersiz havalandırılan alanlarda, yakın mesafede bir araya gelmesinin, bulaşma oranlarını artırmış olabileceği değerlendiriliyor.

Hastalığa karşı bağışıklığın azalması ve Kovid-19 aşılarının üzerinden belirli bir süre geçmesinin de vakalardaki artışa neden olabileceği belirtiliyor.

k2.jpg

Öne Çıkanlar
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Son Haberler
Muzun faydaları neler? Muz neye iyi gelir? Keşfet
Muzun faydaları neler? Muz neye iyi gelir?
İskoç Dallas'tan Türk medyasına hakemlik dersi! Spor
İskoç Dallas'tan Türk medyasına hakemlik dersi!
Aylardır senaryo okuyordu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizi projesi belli oldu Magazin
Aylardır senaryo okuyordu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizi projesi belli oldu
Sarıyer'de motosikletle seyreden 2 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güncel
Sarıyer'de motosikletle seyreden 2 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Spor
Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Vermem Seni Ellere final mi yapıyor? Vermem Seni Ellere final fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Vermem Seni Ellere final mi yapıyor? Vermem Seni Ellere final fragmanı yayınlandı mı?
Mehmet Aslan oyuncu Ayça Ayşin Turan'la görüntülendi Magazin
Mehmet Aslan oyuncu Ayça Ayşin Turan'la görüntülendi