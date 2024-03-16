Kovid aşılarında bir şehir efsanesi çöktü! 20 milyon kişilik araştırmanın sonucu çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Kovid aşılarında bir şehir efsanesi çöktü! 20 milyon kişilik araştırmanın sonucu çıktı
Oxford Üniversitesi İspanya, İngiltere ve Estonya’dan 20 milyon insanı inceledi. Kovid-19 aşılarının kalp hastalığı ile pıhtılaşmaya yol açmadığı sanılanın aksine kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağladığı ortaya çıktı.

Kovid aşılarının kalp krizine ve pıhtılaşmaya yol açtığı iddialarının konuşulmasının ardından Oxford Üniversitesi’nden dikkat çeken bir araştırma geldi.

Üniversite İspanya, İngiltere ve Estonya’dan 20 milyon kişiyi inceledi. Araştırma sonucunda Kovid-19 aşılarının kalp hastalığı ile pıhtılaşmaya yol açmadığı sanılanın aksine kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağladığı ortaya çıktı.

“BEKLENEN ÇALIŞMA GELDİ, TARTIŞMA BİTTİ”

Araştırmayla ilgili değerlendirmede bulunan, İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Prof. Dr. Cenk Kıraklı, “Beklenen çalışma geldi. Aşı ve kalp krizi, pıhtı tartışması bitmiştir. 20 milyon kişilik çalışma. Aşı aksine koruyucu. Bu hastalıkların nedeni covid enfeksiyonunun kendisi” dedi.

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“BU İKİ AŞI DA ÜLKEMİZDE UYGULANMADI”

“Kalp krizi ve aşılar arasında bugüne kadar hiçbir ilişki gösterilemedi” diyen Kıraklı, Haber10’a şöyle konuştu:

“Bazı aşılarda, ki bunlar Astra Zeneca ve Johnson&Johnson gibi mRNA teknolojisinden farklı olan vektör bazlı aşılardı, pıhtılaşma ile ilgili problemler saptandı. Bu iki aşı da ülkemizde uygulanmadı.

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Çalışmada incelenen aşılar Biontech, AstraZeneca, johnson & johnson ve Moderna aşıları. Çalışmanın sonucunda da yazarlar, aşılanmış bireylerde venöz tromboemboli, arteriyel tromboemboli (kalp krizi dahil) ve kalp yetmezliği riskinin, aşılanmamış bireylere nazaran özellikle erken dönemde daha düşük olduğunu ve bu etkinin bir yıl boyunca da sürdüğünü saptamışlar.”

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