AKP’nin Yeniden Refah Partisi’ne yaptığı yeni teklif ifşa oldu! Partiyi telefon yağmurunu tuttular

Kaynak: Politikyol
AKP’nin Yeniden Refah Partisi’ne yaptığı yeni teklif ifşa oldu! Partiyi telefon yağmurunu tuttular
AKP ile Yeniden Refah Partisi arasında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Refah partili kaynaklar, iktidar partisi tarafından ‘ahlaksız teklifler’ geldiğini iddia etti. Çekilmesi için para teklif edilen adaylar genel merkezi telefon yağmuruna tuttu.

Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs’taki seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde AKP ile yaptığı pazarlıklar sonuçsuz kalınca seçime kendi adayları ile girme kararı almıştı.

AKP’nin bazı bölgelerdeki önemli isimleri de Refah Partisi’nden aday olmuştu.

Gazeteci Altan Sancar’ın haberine göre ittifak görüşmelerini genel merkezler düzeyinde çözemeyen AKP, Bülent Arınç’ın Manisa taktiğini hayata geçirdi. Arınç’ın Manisa’da Manisa Yunusemre Mehmet Ali Avcul’un çekilmesi için devreye girmiş ve başarılı olmuştu.

YRP’nin ‘Arınç taktiği’ adını verdiği yöntem ile partinin il ve ilçe teşkilatları ile birlikte bazı seçim bölgelerindeki adayları AKP’lilerin yakın markajına alındı.

YRP’li kaynakların aktardığına göre AKP’li isimler, seçimlerde kendilerine ‘sıkıntı yaratacağını’ düşündükleri adayların aile büyükleri veya saygı duydukları isimler ile görüşmeler yapıyor.

“ADAY VE AİLESİNE ÇEŞİTLİ VAATLER”

Bu görüşmelerde adaya ve ailesine çeşitli vaatlerde bulunuluyor. Adayın ikna edilmesi halinde AKP adayına destek açıklaması yaptırılması hedefleniyor. Adayların ikna edilmemesi halinde ise YRP’nin il veya ilçe yöneticilerine giden AKP’liler, benzer vaatleri burada dile getirerek parti teşkilatlarını etki altına almayı hedefliyor.

“ŞANLIURFA’DA FARKLI BİR YÖNTEM”

AKP Şanlıurfa’da güçlü görünen Gülpınar’a karşı ise farklı bir yöntem izliyor. YRP’liler ve YRP’ye oy verme potansiyeli olan seçmenlere yakın markaj uygulayan AKP burada DEM Parti söylemini kullanıyor. Muhafazakar seçmene DEM Parti’nin LGBTİ+ hakları konusundaki açıklamalarını hatırlatarak, YRP ve AK Parti yarışında aradan DEM Parti’nin çıkabileceğini söylüyor.

“AHLAKSIZ TEKLİFLER GELİYOR”

PolitikYol’a bilgi veren YRP’li kaynaklar, “İş ahlaksız diyebileceğimiz teklifler boyutuna geldi. Para teklif edilen adaylarımız her gün bizleri arıyor. Şükür ki bu tuzağa düşen partilimiz olmuyor” ifadelerini kullandı. Benzer durumun son olarak Tuzla’da yaşandığını dile getiren partili kaynaklar, adayları İbrahim Gökay’a ve belediye meclis üyesi adaylarına para teklif edildiğini ve bu durumun partilerine iletildiğini iddia etti.

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