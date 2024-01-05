Kovid tedavisinde Türkiye'de de kullanılan ilaçla ilgili şok iddia. 17 bin kişi bu ilaç yüzünden ölmüş olabilir

Yapılan bir araştırmaya göre Hidroksiklorokin isimli ilaç Kovid sırasında 17.000 kişinin ölümüne neden olmuş olabilir.

Politico’nun Fransız araştırmacıların yayınladığı raporuna dayandırdığı haberine göre, Kovid-19'un ilk dalgasında Hidroksikolorokin aldıktan sonra yaklaşık 17.000 kişi ölmüş olabileceği bildirildi.

FAYDASI OLMAMASINA RAĞMEN KULLANILDI

Araştırmacılar, Biomedicine dergisinde yayınlanan makalelerinde, sıtma ilacını olarak kullanılan ilgili ilacın, pandeminin ilk dalgası sırasında Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan bazı hastalara "klinik faydalarını belgeleyen kanıt olmamasına rağmen" reçete edildiğine dikkat çekti.

Araştırmacılar, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Fransa, Belçika, İtalya, İspanya, ve ABD’de yaklaşık 16.990 kişinin bu nedenle ölmüş olabileceğine raporlarında yer verdiler.

Bu rakamın, Nature bilim dergisinde 2021'de yayınlanan ve kalp ritmi bozuklukları gibi olası olumsuz etkiler nedeniyle Kovid-19'a karşı reçetelenmesiyle bağlantılı olarak ölüm oranında yüzde 11'lik bir artış olduğunu bildiren bir çalışmadan kaynaklandığı da haberde belirtildi.

Fransa'nın Lyon ve Kanada'nın Québec kentindeki üniversitelerden araştırmacılar, bu sayının altı ülkenin her birinde Kovid nedeniyle hastaneye kaldırılma verilerini, hidroksiklorokin maruziyetini ve ilaca bağlı göreceli ölüm riskindeki artışı analiz etmek için kullandıkları belirtildi.

TARTIŞILAN İLACI SAĞLIK BAKANLIĞI REHBERİNDEN ÇIKARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan 2020'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hidroksiklorokin kullanarak diğer devletlerden farklı bir yaklaşım içinde olduğunu söyleyerek, "Bu ilacı bu kadar yaygın kullanan ikinci bir ülke yok. Dünya bu ilacın peşinde. Biz bir milyon kutuya yakın ilacı baştan stokladık" demişti.

İlaca ilişkin o dönemde gelen eleştirilerden sonra ise Sağlık Bakanlığı, Kovid tedavisinde ilacı kullanımdan kaldırmıştı.