Korkutan Kovid-19 uyarısı geldi. 'Dünya genelinde yayılmaya devam ediyor'

DSÖ'nün pandemi hazırlığı uzmanlarından D. Maria Van Kerkhove, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Covid-19'un toplumda ortaya çıkardığı riskin küresel olarak yüksek olduğunu aktardı.



Van Kerkhove, vaka bazlı raporlamanın güvenilir belirteç olmadığını, dünyanın her yerinde Covid-19 patojeninin yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Hastalığın sirkülasyon seviyesinin bildirilenden 19 kat daha yüksek olduğunu söyleyen Van Kerkhove, aylık 10 bin kişinin Covid-19'dan öldüğünü gösteren verilerin sadece 50 ülkeden alındığının açıkladı.



Öte yandan Van Kerkhove, aralıkta bir önceki aya göre Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda yüzde 42, yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısında yüzde 62'lik artış olduğu açıkladı.