Korkutan Kovid-19 uyarısı geldi. 'Dünya genelinde yayılmaya devam ediyor'

Kaynak: AA
Korkutan Kovid-19 uyarısı geldi. 'Dünya genelinde yayılmaya devam ediyor'
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi hazırlığı uzmanlarından D. Maria Van Kerkhove, Covid-19'un küresel anlamda hala büyük risk oluşturduğunu açıkladı. Kerkhove, dünyanın her yerinde Covid-19 patojeninin yayılmaya devam ettiğini belirtti.

DSÖ'nün pandemi hazırlığı uzmanlarından D. Maria Van Kerkhove, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Covid-19'un toplumda ortaya çıkardığı riskin küresel olarak yüksek olduğunu aktardı.

Van Kerkhove, vaka bazlı raporlamanın güvenilir belirteç olmadığını, dünyanın her yerinde Covid-19 patojeninin yayılmaya devam ettiğini belirtti.

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Hastalığın sirkülasyon seviyesinin bildirilenden 19 kat daha yüksek olduğunu söyleyen Van Kerkhove, aylık 10 bin kişinin Covid-19'dan öldüğünü gösteren verilerin sadece 50 ülkeden alındığının açıkladı.

Öte yandan Van Kerkhove, aralıkta bir önceki aya göre Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda yüzde 42, yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısında yüzde 62'lik artış olduğu açıkladı.

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