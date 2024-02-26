Köy evi yandı, 29 hayvan telef oldu

Yangın, Hocalar ilçesine bağlı Uluköy köyünde sabaha karşı çıktı. Alınan bilgilere göre, M.B.'ye ait olduğu öğrenilen ağıldan dumanlar çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi intikal ederken bu sırada köylüler de yangını söndürmeye çalışarak içeride bulunan koyunları çıkarmaya çalıştı. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede ağıl ile birlikte evi kaplayan alevlere müdahale etti. Yangın 3 saatlik çaba sonrası söndürüldü.

Yangında ağılda bulunan 29 küçükbaş hayvan telef olurken 1 adet motosiklet, 2 kesim motoru ile ev içerisinde bulunan eşyaların tamamı yanarak kül oldu. İlk incelemelerde, yangının ağılda bulunan elektrik panosundan çıkan kıvılcımlardan kaynaklı olduğu belirlendi.

Olayın ardından jandarma ve itfaiye tarafından başlatılan inceleme sürüyor.