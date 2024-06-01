Köy okulu öğretmeninden öğrencilerine ananas sürprizi

Bir köy okulunda görev yapan duyarlı bir öğretmen, öğrencilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı. Öğrencilerine önce ananas hakkında bilgi veren öğretmen, ardından meyvenin tadının nasıl olabileceğine dair fikirlerini aldı.

Meyveyi dikkatle kesen ve dilimlere ayıran öğretmen, her bir öğrencisine ananas ikram etti. Öğrenciler, hayatlarında ilk kez tattıkları bu tropikal meyvenin tadını beğendiklerini ifade ederek öğretmenlerine teşekkür ettiler. O anlar, öğretmenin sosyal medya hesabında paylaşılmasıyla kısa sürede viral oldu ve büyük beğeni topladı.