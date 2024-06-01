Restoranda siyahilere yapılan ırkçılığa dayanamadılar

Kaynak: Haber Merkezi
Restoranda siyahilere yapılan ırkçılığa dayanamadılar

ABD'de yapılan bir sosyal deneyde, restoranda çalışan garsonun siyahilere yönelik ırkçı davranışına diğer müşteriler tepki göstererek restoranı terk etti.

ABD'de gerçekleştirilen bir sosyal deney, restoranda çalışan bir garsonun siyahi müşterilere karşı sergilediği ırkçı davranışa diğer müşterilerin nasıl tepki vereceğini gözler önüne serdi. Deney sırasında, garson siyahi iki müşteriden yemeklerini yemeden önce ödeme yapmalarını istedi. Siyahi adamlar, bu talebin nedenini sorduğunda restoranın diğer müşterileri de kendilerinin yemeklerini önden ödemediklerini belirterek durumu sorgulamaya başladılar.

Garsonun, siyahi müşterileri kastederek "o görünüşte" insanlarla daha önce sorun yaşadığı için onların bu şekilde davranması gerektiğini söylemesi üzerine, restoranda bulunan diğer müşteriler bu açık ırkçılığa daha fazla dayanamayarak tepkilerini ortaya koydular. Müşteriler, birer birer restorandan ayrılarak garsonun davranışını protesto ettiler.

Bu sosyal deney, insanların ırkçılığa karşı duyarlılıklarını ve adaletsizlik karşısında verdikleri tepkileri gözler önüne serdi. Deneyin videosu sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı. İnsanlar, ırkçılığa karşı durmanın önemini vurgulayan yorumlar yaparak, deneydeki müşterilerin davranışlarını takdir ettiler.

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