Köylü ağılın kapısını açınca "Yandım Allah" diye bağırdı. Ağlaya ağlaya izleri takip etti

Antalya'da aç kalan kurt sürücü ağıldaki koyunlara saldırarak 8 koyunu ağıl içerisinde parçaladı, 7 koyunu ise sürükleyerek götürdü.

KAYNAK: İHA
Köylü ağılın kapısını açınca "Yandım Allah" diye bağırdı. Ağlaya ağlaya izleri takip etti

Olay, Çenger Mahallesi Arapbeleni mevkiinde bulunan Latif Yılmaz’a ait içerisinde 500 dolayında hayvan bulunan koyun ağılında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; gece saatlerinde kurt sürüsü ağılda bulunan koyunlara saldırdı. Olayda 8 koyun telef olurken, 7 koyun da kayboldu.

Sabah koyunların yemini ve suyunu vermek üzere kalkan Yılmaz ailesi, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Ağılın briket duvar örülü bölümünde yerde parçalanmış vaziyette yatan koyunları gören Yılmaz ailesi, olayın şokunu üzerlerinden atar atmaz Tarım İlçe Müdürlüğü ve koyunların sigortasını yaptırdıkları Tarım Kredi Kooperatifini aradı.

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"8 TANE KOYUN ÖLÜ VAZİYETTEYDİ"

Son günlerde çevredeki hayvancıların ağıllarına kurtların saldırdığını ve hayvanları telef ettiğini belirten Latif Yılmaz, “1-2 hafta önce de bizin ağıla saldırmaya kalktı. Tel örgüleri aşamayınca 4 tane koyunu yaraladı. Bu sabah kalktığımızda ağıl içerisinde parçalanmış koyunlar, koyun iç organları gördük. 8 tane koyun ölü vaziyetteydi. Ayrıca 7 tane koyunun da iç organları olmasına rağmen gövdeleri yoktu. Çevreyi kontrol ettiğimiz zaman koyunların sürüklenerek götürüldüğünü, sürüklenirken parçaların kaldığını tespit ettik” dedi.

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Koyunlarının sigortalı olduğunu belirten Latif Yılmaz, “Hemen Tarım Kredi Kooperatifini aradım. Sigortacıyı aramamı istediler. Bizim 6 aya kadar olan koyunlarımız için küpe mecburiyetimiz yok. Bu koyunların büyük bölümü 6 aylıktan küçük. Bu koyunlar için problem çıkarmaya çalışıyorlar. Gelip inceleme yapmalarını ve hakkımızı vermelerini istiyorum” dedi.

Koyunlara saldıran yabani hayvanların halk arasında çakal olarak tabir edilen kurtlar olduğunu belirten Yılmaz, “Aç kalınca milletin ağıllarına ve hayvanlarına dadandılar. Bunun önlemini almalarını istiyoruz” dedi.

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