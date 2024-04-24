Köylülerin maden ocağı eylemi

Kaynak: DHA
Köylülerin maden ocağı eylemi
Hakkari'nin merkeze bağlı Kavaklı köyü yakınındaki çinko ve kurşun çıkarılan maden ocağı, doğaya ve yaşam alanlarına zarar verdiği gerekçesiyle köylülerin eylemine neden oldu.

Sedex Resources Maden Şirketi'ne ait olan maden ocağının faaliyetlerinin durdurulmasını talep eden köylüler, şirket yetkilileriyle görüşmeye çalıştı ancak talepleri kabul edilmedi. Bunun üzerine köylüler, bölgede nöbet tutmaya başladı.

Kavaklı köyünde yaşayanlar, maden ocağının bölgede 18 yıldır faaliyet göstermesi sonucu çevreye ve yaşam alanlarına ciddi zararlar verdiğini iddia ediyorlar. Toprakların kirlendiği, su kaynaklarının zehirlendiği, hava kirliliğinin arttığı ve hayvan otlatma alanlarının tahrip edildiği belirtiliyor. Köylüler, defalarca yetkililere başvurarak sorunlarının çözümünü talep etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını ifade ediyorlar.

Basın açıklamasını okuyan Salih Kurt, köyün mera alanlarında bulunan maden ocağının faaliyetinin derhal durdurulmasını, çevreye verilen zararların tazmin edilmesini ve yaşam alanlarının eski haline getirilmesini talep etti. Ayrıca, bölgede yeniden ağaçlandırma çalışmalarının yapılmasını istediklerini belirtti.

Köylüler, yetkililerden acil bir çözüm beklediklerini ve yasal haklarını kullanacaklarını ifade ederken, maden ocağı önünde dönüşümlü nöbet eylemi yapacaklarını duyurdular. Jandarma da bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu olay, doğal kaynakların korunması ve çevre duyarlılığı konularında toplumsal hassasiyetin yansıması olarak değerlendirilebilir.

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