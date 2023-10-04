Köylünün yaktığı anız 500 dönüm tarım arazisini yaktı

Edirne'de çıkan anız yangınında 500 dönüm tarım arazisi ve 3 ahır zarar gördü.

KAYNAK: İHA
Köylünün yaktığı anız 500 dönüm tarım arazisini yaktı

İHA'nın haberine göre, Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ortakçı köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri, ambulans ve jandarma sevk edildi.

Jandarma ekipleri, çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de dört koldan alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları neticesinde alevler, hayvanların bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında 500 dönüm tarım arazisinin ve 3 ahırın zarar gördüğü öğrenildi.

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