Koyun keçi yetiştiricileri birliği teknik eleman alımı yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 715 sayılı Oluru gereği 2011 yılı içerisinde Elazığ İli Merkezinde uygulamaya konulan ‘‘Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi’’ kapsamında projede istihdam edilmek üzere 2 adet teknik eleman alınacaktır.
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