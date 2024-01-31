Kozan sanayi sitesinde yangın: Lastik dükkanı alev alev yandı

Adana’nın Kozan ilçesindeki küçük sanayi sitesinde yer alan Recep Çelik’e ait lastik dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bir anda yanmaya başlayan iş yerinin önünde lastikler sebebiyle alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı.

İş yerinin yanında bulunan bir otomobil de alevlerin sıçraması ile küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.