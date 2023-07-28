ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takviminin ardından KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT tarihleri belli oldu. KPSS ÖABT sınavına girecek adaylar KPSS ÖABT sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, KPSS ÖABT ne zaman? 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı için tarih araştırmaları başladı. Kamuda görev almak isteyen binlerce adayın katılım sağlayacağı KPSS ÖABT sınavı giriş yerleri belli oldu

2023 KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte KPSS ÖABT tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

KPSS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.