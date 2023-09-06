KPSS'ye 1 arayla tekrar girdi. Sınav sonuçlarını görenlerin ağzı açık kaldı

Akılları karıştıran olay… 2022 ve 2023’te KPSS sınavına giren bir öğretmenin sınav sonuçlarındaki doğru ve yanlışlarının birebir aynı olması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
KPSS'ye 1 arayla tekrar girdi. Sınav sonuçlarını görenlerin ağzı açık kaldı

YENİÇAĞ ÖZEL HABER / Ayşe MEMİŞ

25 Ağustos 2023’de KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)’ye giren ve ismini açıklamak istemeyen bir öğretmenin sınav sonuçlarındaki doğru ve yanlışlar dikkatini çekti.

Geçen yıl 21 Ekim’de de KPSS’ye giren genç öğretmen sonuçlarına bu yıl tekrardan bakmak istedi. 2022 yılı ile bu yılki sonuçlarını karşılaştıran genç gördüklerine inanamadı.

Geçen yılki sonuçları şöyle:

Türkçe: 23 doğru, 7 yanlış

Genel kültür: 42 doğru 14 yanlış

Eğitim bilimleri: 61 doğru, 19 yanlış

ÖABT: 49 doğru 21 yanlış

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Bu yılki doğru ve yanlışları:

Türkçe: 23 doğru, 7 yanlış

Genel kültür: 43 doğru 16 yanlış

Eğitim bilimleri: 59 doğru, 21 yanlış

ÖABT: 49 doğru 21 yanlış

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Gencin 2 alandaki doğruları ve yanlışlarının birebir aynı olması, 2 alandaki doğru ve yanlışlarda ufak bir değişiklik olması akılları karıştırdı.

Olayın tesadüf olduğunu söyleyenler de var, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından da bir yanlışlık yapıldığı, sonuçlarla oynandığını iddia edenler de var.

“TESADÜFÜN DE BU KADARI OLUR”

Durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan öğretmen ise, “Sınav sonuçlarımı karşılaştırmak istedim. İki sınavımı açtığımda şoke oldum. Türkçe ve ÖABT’ta doğru ve yanlışlarım birebir aynı, diğer alanlardaki sonuçlarımda da ufak bir oynama var. Tesadüfün de bu kadarı olur.” dedi.

Kafaları karıştıran bu olay akıllarda soru işareti bıraktı.

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