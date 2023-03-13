Kraliçe 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kraliçe ilk bölüm ne zaman?

Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe dizisinden ilk bölüm fragmanı geldi. Başrolleri Gökhan Alkan ve Burcu Özberk paylaşacağı Kraliçe’nin ilk bölümünün ne zaman merak ediliyor. Peki, kraliçe dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kraliçe ilk bölüm ne zaman?

Queen Sugar’dan uyarlama olan Kraliçe dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın yer aldığı Kraliçe Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

KRALİÇE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın olduğu Kraliçe dizisinin ilk bölümü 22 Mart Çarşamba akşamı 20:00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

KRALİÇE 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

KRALİÇE KONUSU NEDİR?

Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe yakında izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin başrol oyuncuları Gökhan Alkan ve Burcu Özberk olurken, dizinin oyuncu kadrosu ise, tamamlandı.

Burcu Özberk’in "Deniz", Gökhan Alkan’ın ise "Ateş" karakterine hayat vereceği diziye en son "Zeynep" karakteri ile Selin Şekerci, "Ali" karakteri ile de Özgün Karaman dahil olmuştu.

Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği dizide, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konusu işlenecek.