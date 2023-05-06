Kraliçe 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kraliçe yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın olduğu Kraliçe dizisinin yedinci bölümü izleyiciyle buluştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Kraliçe’nin 8. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kraliçe 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kraliçe yeni bölüm ne zaman?

Kraliçe 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kraliçe yeni bölüm ne zaman?

Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe dizisinin 8. bölüm fragmanı geldi. Başrolleri Gökhan Alkan ve Burcu Özberk paylaşacağı Kraliçe’nin 8. bölümde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Kraliçe 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kraliçe yeni bölüm ne zaman?

KRALİÇE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

‘Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe’de; ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olması işleniyor.

Deniz ve ülkenin ünlü basketbolcularından Ateş’in mutlu bir evliliği vardır. Basketbol takımı oyuncuları ile ilgili aniden çıkan skandal bir haberle bütün ülke çalkalanır. Takımın bir sonraki maçında ortaya çıkan video ile ise Deniz ve Ateş herkesin diline düşer.

Kocasının bir eskort kızla olan görüntüsünün üzerine Deniz maçın ortasında sahaya inip Ateş’e saldırmıştır. Bütün bunlar olurken Deniz’in Kefken’ deki çiftliğinde yaşayan babası felç geçirir ve ölür. Bir anda hem evliliği sarsılan hem de babasını kaybeden Deniz, kardeşleri Zeynep ile Ali hayata yeniden başlamak zorunda kalacaktır.

KRALİÇE 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kraliçe dizisi 8. yeni bölümüyle 10 Mayıs Çarşamba günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

maxresdefault-1.jpg

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
6 yıldır aranan cinayet zanlısı Tekirdağ'da sahte kimlikle yakalandı Güncel
6 yıldır aranan cinayet zanlısı Tekirdağ'da sahte kimlikle yakalandı
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Emniyet Müdürü'nden HÜDA PAR standını "Lütfen kaldırın" diyen vatandaşa azar: Bana lütfenli filan konuşamazsın Güncel
Emniyet Müdürü'nden HÜDA PAR standını "Lütfen kaldırın" diyen vatandaşa azar: Bana lütfenli filan konuşamazsın
Kırklareli'nde 8 göçmen yakalandı Güncel
Kırklareli'nde 8 göçmen yakalandı
Tartıştığı sürücünün otomobilini tekmeledi. Araçtaki bebeği ağlatan sürücüye dev ceza Güncel
Tartıştığı sürücünün otomobilini tekmeledi. Araçtaki bebeği ağlatan sürücüye dev ceza
Google Bard ilk olarak hangi cihaza geliyor? Teknoloji - Otomotiv
Google Bard ilk olarak hangi cihaza geliyor?
Meğer eşiyle aynı dizide oynamış! Salih Bademci eşiyle tanışma hikayesini anlattı Magazin
Meğer eşiyle aynı dizide oynamış! Salih Bademci eşiyle tanışma hikayesini anlattı