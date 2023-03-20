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Kraliçe ilk bölüm ne zaman? Kraliçe ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın olduğu Kraliçe dizisinin ilk bölümünden yeni bir fragman daha geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanması beklenen Kraliçe’nin ilk bölümü merakla bekleniyor. Peki, Kraliçe ilk bölüm ne zaman? Kraliçe ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 15:31
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Kraliçe ilk bölüm ne zaman? Kraliçe ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kraliçe ilk bölüm ne zaman? Kraliçe ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe dizisinden ilk bölümüne dair yeni bir fragman daha geldi. Başrolleri Gökhan Alkan ve Burcu Özberk paylaşacağı Kraliçe’nin ilk bölümünün ne zaman merak ediliyor. Peki, Kraliçe ilk bölüm ne zaman? Kraliçe ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Queen Sugar’dan uyarlama olan Kraliçe dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın yer aldığı Kraliçe Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

KRALİÇE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın olduğu Kraliçe dizisinin ilk bölümü 22 Mart Çarşamba akşamı 20:00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

KRALİÇE 1. BÖLÜM 3. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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