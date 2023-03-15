Kraliçe ne zaman başlıyor? Kraliçe 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe dizisinden ilk bölüm fragmanı geldi. Başrolleri Gökhan Alkan ve Burcu Özberk paylaşacağı Kraliçe’nin ilk bölümünün ne zaman merak ediliyor. Peki, kraliçe dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kraliçe ilk bölüm ne zaman?

Queen Sugar’dan uyarlama olan Kraliçe dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın yer aldığı Kraliçe Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

KRALİÇE 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

KRALİÇE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın olduğu Kraliçe dizisinin ilk bölümü 22 Mart Çarşamba akşamı 20:00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.