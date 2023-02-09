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Fitch depremin zararını açıkladı: 4 milyar dolar

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde sigortalanabilir kaybının 2 ila 4 milyar dolar arasında olabileceğini öngördü.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 15:48
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch depremin zararını açıkladı

Fitch depremin zararını açıkladı: 4 milyar dolar
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Dünya Gazetesi’nin haberine göre, önde gelen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye ile Suriye'yi  derinde etkileyen depremlerde sigortalanabilir kaybını ölçmenin zor olduğunu, ancak kaybın büyük ihtimalle 2 milyar doları geçeceğini hatta 4 milyar doları aşabileceğini açıkladı.

Fitch Ratings, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin sigorta zararlarına yönelik yayımladığı notta, bölgelerdeki düşük sigorta kapsamı nedeniyle sigortalı kayıplarının "çok daha düşük" olduğunu ve yaklaşık 1 milyar doları bulabileceğini belirtti.

Diğer taraftan notta, sigortalanmış kayıpların büyük oranda reasüransla telafi edileceği kaydedildi.

Fitch ayrıca, katastrofik tahvillerin çoğunlukla İstanbul civarıyla sınırlı bölgeyi kapsadıkları için depremden etkilenmeyeceği görüşünde.

 

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Yurttas
9.02.2023 16:48
Sevgili Adem , öyle değil Devletin izin kasasında kötü gün ,birikiminiz varmi diyor.Yikilan dagilan Yola tünele millet bahçesi saraylara sarayciklara ithalata vergi affına yatırdınızda diyor.  
 
adem
9.02.2023 16:20
ülkemizi iyi sömürdünüz çıkacak parayı düşünüyorlar  
 
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