Fitch depremin zararını açıkladı: 4 milyar dolar

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, önde gelen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye ile Suriye'yi derinde etkileyen depremlerde sigortalanabilir kaybını ölçmenin zor olduğunu, ancak kaybın büyük ihtimalle 2 milyar doları geçeceğini hatta 4 milyar doları aşabileceğini açıkladı.

Fitch Ratings, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin sigorta zararlarına yönelik yayımladığı notta, bölgelerdeki düşük sigorta kapsamı nedeniyle sigortalı kayıplarının "çok daha düşük" olduğunu ve yaklaşık 1 milyar doları bulabileceğini belirtti.

Diğer taraftan notta, sigortalanmış kayıpların büyük oranda reasüransla telafi edileceği kaydedildi.

Fitch ayrıca, katastrofik tahvillerin çoğunlukla İstanbul civarıyla sınırlı bölgeyi kapsadıkları için depremden etkilenmeyeceği görüşünde.