Kredi kartı borçlarında büyük artış. Vatandaş borç batağında

Türkiye’de ekonomik krizin hızla büyümesiyle, vatandaş yaşam mücadelesi verdi. Ceplere girmeden buhar olan maaşlar vatandaşın alım gücünü bitirdi.

Artan maliyetler, ürüne ulaşımı zorlaştırırken, vatandaş çözüm olarak kredi kartına yöneldi. Bu da kredi kartlarını patlatan hamle oldu.

Bu nedenle vatandaşın kredi kartı borçları artarken, bankaların faiz gelirleri hızla yükseldi.

Bireysel kredi borçları bir senede yüzde 24,4 artış kaydederken, kredi kartı borçları yüzde 80,3 oranında yükseliş gösterdi.

TEMEL GIDAYA ERİŞİM ZORLAŞTI

Özellikle taksitsiz kredi kartı borçları, market, sağlık ve temel ihtiyaç harcamalarıyla beraber hızla artış gösterdi.

Daha çok market, sağlık ve temel ihtiyaç harcamaları için kullanılan taksitsiz kredi kartı borçları 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 124,5 oranında artış gösterdi.

Bankalar, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarından elde ettiği faiz geliri ise 2023’ün aynı dönemini neredeyse ikiye katlayarak 717,6 milyar lirayı gördü.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR

Takipteki alacaklar da artış göstermeye devam etti. Kredilerin takibe dönüşüm oranı da artarak bankaların alacaklarını tahsil etmekte zorlandığını ifade etti.

2023’ün aynı döneminde yüzde 1,60 olan oran temmuzda 1,68'e yükseldi.

Takipteki alacaklardan alınan faiz ise 9 milyar 142 milyon liradan yüzde 147,5 oranında artarak 22 milyar 630 milyon TL’ye ulaştı.

BDDK verileri kapsamında geçen yılın temmuz ayında 1 trilyon 415 milyar 407 milyon lira seviyesinde olan bireysel kredi borçlarının tutarı ise bir senede yüzde 24,4 oranında yükselerek 1 trilyon 760 milyon 278 milyon lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu durum, hem vatandaşlar hem de bankalar için ciddi bir sorun oldu.

Kredi kartı borçlarında artış ise bireysel kredi borçlarındaki artışın da üzerine çıktı. Kredi kartından kaynaklanan borçların tutarı 856 milyar 990 milyon liradan yüzde 80,3 yükselerek 1 trilyon 545 milyar 480 milyon lira olarak kaydedildi.

Bu tutarın 1 trilyon 16 milyar lirasını taksitsiz kredi kartı borçları meydana getirdi.

Daha çok market, sağlık ve temel ihtiyaç harcamaları için kullanılan taksitsiz kredi kartı borçları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,5 oranında artış kaydetti.