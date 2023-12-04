Kredi kartı borçlarında yeni rekor. Yüzde 133,7'lik kritik artış

Dünya Gazetesi'nden Naki Bakır, bireysel kredi kartı borçlarının 11 ayda yüzde 133,7'lik 597 milyar liralık rekor bir artışla 1 Trilyon 43,6 milyar liraya çıktığını yazdı.

“Sıkı para politikası” ve “seçici kredi” politikası ile yükselen faizler ve miktar kısıtlaması gibi faktörler tüketici kredisi kullanımını baskılarken, tüketiciler giderek artan oranda kredi kartı kullanımına yüklendi. Son dönemde gecikme faizlerinin yükselmesi, nakit avans limitinin aşağı çekilmesi gibi zorlaştırıcı önlemlere rağmen çığ gibi büyüyen bireysel kredi kartı borçları 24 Kasım itibarıyla 1 trilyon 43,6 milyar lira ile rekor bir düzeye ulaştı.

(BDDK) verilerine göre yurttaşların kredi kartları ile yaptığı borçlanmanın bakiyesi 27 Aralık 2022 itibarıyla 446,6 milyar lira düzeyinde bulunuyordu. Bireysel kredi kartı borç bakiyesi, bu yıl hızlı bir büyüme kaydederek şubatın son haftasında 500 milyar, nisanda 600 milyar, haziranda 700 milyar, temmuzda 800 milyar ve eylülde 900 milyar lirayı aşmış, ekimin son haftası itibarıyla 991,9 milyar lira olmuştu.

Söz konusu borçlar 3 Kasım itibarıyla ise ilk kez 1 trilyon lira sınırını geçmişti. 24 Kasım itibarıyla şu ana kadarki en yüksek düzeyine ulaşan bireysel kart borçlarında 2022 sonundan bu yıl 24 Kasım’a kadar olan dönemdeki büyümenin yüzde 133,7 oranında net 597 milyar lira olduğu belirlendi.

TAKSİTLİ KREDİ KARTI BORCU 458 MİLYAR LİRA

Anılan tarih itibarıyla bireysel kredi kartı borç bakiyesinin 457,8 milyarı taksitli, 585,8 milyar lirası ise tek çekimlik alışverişler kaynaklı. Yılbaşından 24 Kasım’a kadar olan dönemde taksitli borçlar yüzde 110,3 oranında net 240,1 milyar lira, diğer kart borçları ise yüzde 155,9 oranında net 356,9 milyar lira arttı. Kart borçlarındaki hızlı büyümede; dayanıklı ve yarı dayanıklı tüketim mallarında tüketici kredisinin yerini “kredi kartına taksit” uygulamasının alması ve ekstredeki güncel birikimli borcun asgari tutarını ödeyerek kalan kısmı öteleme davranışının da etkisi bulunuyor.

EN ÇOK BORÇ ÖZEL BANKA KARTLARI İLE

BDDK verilerine göre 24 Kasım itibarıyla bireysel kredi kartı borçlarının 209,1 milyarı kamu, 440,3 milyarı özel ve 383,5 milyarı yabancı olmak üzere 1 trilyon 32,9 milyar lirası mevduat bankalarının kartları ile 10,7 milyar lirası ise “faizsiz bankacılık” diye bilinen katılım bankalarına ait kartlarla gerçekleşti.

VATANDAŞ İHTİYAÇ KREDİSİNDEN VAZGEÇTTİ KREDİ KARTINA YÜKLENDİ

İhtiyaç kredisinin yerini kart aldı. İhtiyaç kredilerinde fren-kartla borçlanmada hızlı artış sürecinde, bireysel borçlanmada ağırlık kredi kartına kaydı. Parası biten kredi kartına yüklendi.

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