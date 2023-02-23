23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kredi kartı kullananlar dikkat. Taksitlendirme sınırı değişebilecek

Kredi kartı kullananlar dikkat. Taksitlendirme sınırı değişebilecek

Ticaret Bakanlığı’na kredi kartlarında 12 ayla sınırlandırılan taksitlendirmesi süresinin afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda geçici süre ile değiştirme yetkisi verildi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 13:56
Takip Et

Kredi kartı kullananlar dikkat. Taksitlendirme sınırı değişebilecek

Kredi kartı kullananlar dikkat. Taksitlendirme sınırı değişebilecek
+
Aa
-

Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurullar hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre yönetmeliğin taksit sürelerini düzenleyen "Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları" başlıklı maddesine ekleme yapıldı.

Buna göre, Bakanlık, bu maddede yer alan sınırlamaları afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde geçici süre ile değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili kılındı.

Buna göre, Ticaret Bakanlığı, konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ayla sınırlandıran hükmü afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde geçici süre ile değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili olacak.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
2
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
3
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
4
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
5
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
6
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
7
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Kadın doktorlar uyardı. Deprem bölgesinde tuvalet yokluğu kadın sağlığını tehdit ediyor
﻿Kadın doktorlar uyardı. Deprem bölgesinde tuvalet yokluğu kadın sağlığını tehdit ediyor
﻿Kadın doktorlar uyardı. Deprem bölgesinde tuvalet yokluğu kadın sağlığını tehdit ediyor
﻿Meta küçülmeye gidiyor. Binlerce işçi şirketten çıkarılacak
﻿Meta küçülmeye gidiyor. Binlerce işçi şirketten çıkarılacak
﻿Meta küçülmeye gidiyor. Binlerce işçi şirketten çıkarılacak
﻿Uçak düştü kurtulan olmadı
﻿Uçak düştü kurtulan olmadı
﻿Uçak düştü kurtulan olmadı
﻿Fenerbahçe'de flaş Serdar Dursun gelişmesi. Geleceğine dair kararını verdi
﻿Fenerbahçe'de flaş Serdar Dursun gelişmesi. Geleceğine dair kararını verdi
﻿Fenerbahçe'de flaş Serdar Dursun gelişmesi. Geleceğine dair kararını verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.