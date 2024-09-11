Kredi kartına 4 kısıtlama! Yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Orta Vadeli Program'da yer alan kredi kartlarına ilişkin ibareler bankacılık sektöründe limit değişikliği sinyali olarak algılandı. Hükümetin kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapması bekleniyor.

Son yapılan değişiklikle yüzde 4,25'e çıkarılan kredi kartı faiz oranları, kredi kartı kullanım oranlarını düşürmeye yetmedi. Türkiye'deki yüksek enflasyonu dizginlemek amacıyla ekonomi yönetimi, kredi kartlarına yönelik 4 temel kısıtlama üzerinde çalışma yapıyor.

Orta Vadeli Program'da kart limitleri ile kredi kartı sahiplerinin gelirleri arasındaki uçurum olduğu vurgulanmıştı. Peki 4 aşamalı kredi kartı düzenlemesinde neler var?

KREDİ KARTI LİMİTLERİ YENİ SİSTEMLE BELİRLENECEK

Hazırlanan düzenlemede SGK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne anlık gelir verilerini iletecek. Böylece bankalar müşterilerinin SGK kayıtlarına dayalı güncel gelirlerine göre limit tespit edecek.

KART LİMİTLERİ KADEMELİ OLARAK DÜŞÜRÜLECEK

Yeni sistemle bir yıldan kısa süredir kullanılan kartlarda limit, aylık net gelirin en fazla 2 katı, daha uzun süre kullanılan kartlarda ise 4 katı olarak tespit edilecek. Böylece birçok kart limiti düşürülmüş olacak.

KREDİ KARTINA TAKSİT UYGULAMASINA SINIRLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklama ile kredi kartına taksit uygulamasına anlam veremediğini söylemişti. Yüksek enflasyon yüzünden vade farksız taksitlerin azalmasına rağmen, tüketimi azaltmak amacı ile taksit seçenekleri azaltılacak. Hem bankaların verdiği 12 ve 6 aylık taksitler düşürülecek, hem de işletmelerin satışlarında uyguladı taksit sayıları daraltılacak. En çok taksit sayısının 3 ayla sınırlandırılması bekleniyor.

FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

Merkez Bankası’nın Ocak'ta duyurduğu düzenlemeyle kredi kartlarına getirilen tavan faiz sınırı, yapılan faiz artırımlarının etkisini sınırlamıştı. Nisan'da kredi kartı akdi faiz oranı yüzde 4,25’e çıkarılmıştı. Ancak kredi kartı kullanımını azaltmak üzere faiz oranlarının politika faizi seviyesine çekilmesi planlanıyor.

ASGARİ ÖDEME TUTARLARI ARTACAK

Kredi kart sahiplerini en çok ilgilendiren bir diğer değişikliğin asgari ödeme tutarlarında olması bekleniyor. Pandemi döneminde yüzde 20’ye indirilen asgari ödeme tutarı, 25 bin TL ve üzerindeki kartlar için yüzde 40 seviyesine çıkarılmıştı.