Kredi kartından alışveriş, hırsız turistleri yakalattı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahsa ait çantayı çalan yabancı turistler, çaldıkları çantadan ele geçirdikleri kredi kartı ile alışveriş yapınca yakayı ele verdi.

Kredi kartından alışveriş, hırsız turistleri yakalattı

Marmaris'te bir otelde tatil yapan Türk vatandaşı G.K. (28) çantasını havuz başında bırakıp yemeğe gitmesinin ardından telefonuna gelen kredi kartı harcama mesajı ile soyulduğunu fark etti. Çantasını bıraktığı yerde bulamayan G.K durumu hemen polis ekiplerine anlattı. Asayiş ekipleri güvenlik ve sokak kameralarını inceleyince başka bir otelde konaklayan iki İngiliz vatandaşının çantayı çaldığını tespit etti.

İngiliz çiftten 32 yaşındaki kadın K.L.İ gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken suç ortağı 34 yaşındaki erkek B.D adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den bir arkadaşı ile Marmaris’e tatile gelen G.K (28) isimli kadın önce havuzda vakit geçirdi. Çantası ve içindeki değerli eşyalarını havuz kenarındaki şezlongda bırakarak otelin restoran bölümünde yemek yemeye gitti. Yemekten döndüğü sırada telefonuna kredi kartından 28 bin liralık harcama yapıldığı mesajı geldi. Mesaj üzerine hemen çantasına ve cüzdanına giden vatandaş bıraktığı yerde bulamayınca polise başvurdu.

‘HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA ‘
Aynı gün yakalanan ve başka bir otelde konaklayan İngiliz turistlerin havuz başındaki şezlongda güneşleniyor gibi yapmaları çantayı çaldıktan sonra otelin arka kapısından çıkışları ve sokakta yürüyerek kaldıkları otele geçmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.

‘TÜM SOKAK KAMERALARI TİTİZLİKLE İNCELENDİ’
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş büro amirliği ekipleri G.K nin müracatı üzerine titizlikle hırsızları arama çalışması başlattı. Ekipler, otelin giriş kapısından itibaren tüm sokak kameralarını saatlerce inceledi. İncelemenin sonucunda hırsızlık olayından saatler sonra Armutalan Mahallesi'nde bir otelde kaldığı tespit edilen iki İngiliz turist yakalandı. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile turistlerin kaldığı otelin odasında yapılan aramada çalınan çanta ve içindeki malzemelere ulaşıldı. Gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan K.L.İ. isimli kadın turist tutuklanırken suç ortağı B.D. isimli erkek turist ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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