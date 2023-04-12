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Kredi kartından kesilen paranın peşine düştü 127 bin lira dolandırıldı. Banka emeklisi hayatının şokunu yaşadı

Samsun Bafra'da bir banka emeklisi kadın telefonla 127 bin lira dolandırıldı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 10:28
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Kredi kartından kesilen paranın peşine düştü 127 bin lira dolandırıldı

Kredi kartından kesilen paranın peşine düştü 127 bin lira dolandırıldı. Banka emeklisi hayatının şokunu yaşadı
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İHA'da yer alan habere göre, kredi kartından kesilen parayı geri almak için bankayı arayan banka emeklisi S.P., kesilen paranın geri yatırılmasını istedi. Devam eden bu süreçte bir kamu bankasından aradığını söyleyen bir kadın, S.P.'ye sizden daha önceden de hesabınızdan para kesildiğini ve hepsinin geri ödenmesi için formaliteden kredi çekilmesi gerektiğini söyledi.

TELEFONDAKİ KADIN MOBİL BANKACILIK ÜZERİNDEN KREDİ ÇEKTİRDİ
Bunun üzerine S.P., kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kadının yönlendirmesi ile mobil bankacılık üzerinden çektiği 127 bin lira krediyi, yine dolandırıcının yönlendirmesi ile "Ömer Kaymaz" isimli bir şahsın hesabına havale etti. Bu çekilen kredilerin geri ödeneceğini söyleyen dolandırıcı, S.P.'ye bir başka banka hesabından da 127 bin lira daha kredi çektirip yine Ömer Kaymaz isimli şahsın banka hesabına havale ettirdi.

Dolandırıldığını anlayan kadın, bankayı arayarak ikinci gönderdiği 127 bin liraya bloke koydurduktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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