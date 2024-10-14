Kredi kartlarından 750 liranın ne zaman kesileceği belli oldu

Her kesimden tepki alan kredi kartı limeti 100 bin lira üzerinde olanlardan kesilmesi planlanan 750 lirayla ilgili gelişmeler netleşiyor. Kesileceği tarih de ortaya çıktı.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi AKP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulmuştu. Kredi kartıyla ilgili olarak devletin verdiği hiç bir hizmet olmadığını iddia edenler, neden bu para kesiliyor sorusunu sordu.

750 TL, 62 milyon kredi kartından alınacak ‘Savunma Sanayi Fonu’nda ne kadar para toplanacak?’

Tartışmalı yasa teklifi salı günü TBMM Plan bütçe komisyonuna gellecek. Yasa teklifinini içine koyduğu kredi kartı maddesi yoğun tepki çekti.

Buna göre; 100 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarından savunma sanayiine destek için 750 lira 'katkı payı' alınacak. Bankaların hizmet bedeli olarak kart kullanım parası talep etmesi çoğu zaman tüketici mahkemelerinin konusu olmuştu.

Yasayla birlikte kredi kartları limitleri 100 bin liranın üzerinde olanlardan paranın ne zaman kesileceği ortaya çıktdı. Buna göre,750 liralık pay, her yılın ocak ayının 5’inci günü itibarıyla kart sahibinin hesabına yansıtılacak.

Kredi kartı kullananlar dikkat. 750 TL para kesilecek

KARTI SONRA İPTAL ETSEN DE ÖDEYECEKSİN

100 bin lira ve üzeri limitli kart sahiplerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 liralık katkı payı kartın iptal edilmesi halinde iade edilmeyecek.

Bir karta bağlı oluşturulan ek kartlar ve sanat kartlar için katkı payı alınmayacak.