Kredi notu Fransa'yı harekete geçirdi

Kaynak: AA
Kredi notu Fransa'yı harekete geçirdi

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) ülkenin "AA" olan kredi notunu, bütçe pozisyonunun kötüleşmesi nedeniyle "AA-"ye düşürmesi sonrasında, kamu harcamalarında kesinti yapılacağını ve tasarrufa gidileceğini duyurdu.

Le Maire, YouTube hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, S&P'nin Fransa'nın kredi notunu düşürmesiyle ilgili görüşlerini paylaştı. Kredi notunun düşmesinin, tasarruf yapılması gerektiği anlamına geldiğini vurgulayan Le Maire, hükümetin bu yıl kamu harcamalarında 10 milyar avroluk kesinti yapmayı hedeflediğini belirtti.

Fransa'nın yıllık 450 milyar avroyu aşan kamu harcamalarını azaltmaya odaklandığını ifade eden Le Maire, söz konusu tasarruf planına kararlılıkla bağlı olduklarını söyledi.

Kredi notu düşüşünün ana nedeninin ülkenin borç seviyesindeki artış olduğunu belirten Le Maire, "Borç seviyemiz yükseldi çünkü Fransa ekonomisini Kovid-19 ve enflasyon krizleri karşısında koruduk." dedi.

Le Maire, krizle bağlantılı istisnai harcamaları azaltarak sağlıklı kamu maliyesine dönüş yapacaklarını belirterek, "Stratejimize aynı şekilde devam edeceğiz. Hızlanmadan ya da yavaşlamadan, tam olarak aynı yolda devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

S&P'nin Fransa'nın kredi notunu "AA"dan "AA-"ye indirmesiyle ilgili açıklamasında, ülkenin genel kamu borcunun GSYH'ye oranının, 2023-2027 yıllarında beklenenden daha büyük bütçe açıkları sonucunda artacağı öngörüsüne dayandığı belirtilmişti.

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