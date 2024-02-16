Kredi ve banka kartı komisyonlarında yeni dönem başlıyor. Bakan Bolat açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) gerçekleştirilen ‘STK İstişare Toplantısı’na katıldı. ATSO Konferans Salonu’nda Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATSO Başkanı Ali Bahar ve STK temsilcilerinin de katılım gösterdiği toplantıda sektörel sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.

KREDİ KART KOMİSYONLARINDA İNDİRİM AÇIKLAMASI

Kredi kart komisyonlarında kamu bankalarının indirime gittiği haberini veren Bakan Bolat, “5 Ocak'ta Bankalar Birliği'yle toplantı yaptık. Onların istekleri oldu. Biz de karşı istekte bulunduk. Ve dedik ki, bu banka kartlarındaki komisyon oranlarını düşürün, akaryakıt alanındaki komisyon oranını düşürün diye. Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler. Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben bu anlamda” ifadeleri kullandı.

Bakan Bolat’ın konuşmasından başka öne çıkanlar şöyleydi:

BÜYÜMEDE 4,5- 4,7’LİK BEKLENTİ

"Milli gelirimiz 4,5 katı arttı. 230 milyar dolardan 1 trilyon 75 milyar dolara çıktı. İki hafta sonra 1 Mart'ta dördüncü çeyrek büyüme rakamları inşallah 1 trilyon 100 milyar dolara ulaştığımızı göreceğiz. Kişi başına milli gelirimiz de 12 bin 500 doları aştı, 12 bin 650 dolar. Orada da son rakamı 1 Mart'ta alacağız. Daha önemlisi son 13 çeyrekte büyüme gösteriyoruz. Bizim şu an hizmet olarak uyguladığımız model hem dışa açık büyüme modeli yani ihracatın mal ve hizmetlerin artmasına dayalı bir büyüme. Hem de iç talebin de dengeli bir şekilde büyümeyi destekleyeceği bir büyüme modeli, çift kanatlı buna devam edeceğiz. Bu çerçevede 2020-2023 yılında ilk dokuz ayda yüzde 4,7 ortalamayı yakalamıştık. O civarda, 4,5- 4,7 civarında bir büyümeyle inşallah kapatmak nasip olacak. 2023 dünya için zor bir yıldı.

“İHRACAT ARTIYOR, İTHALAT DÜŞÜYOR”

Bu anlamda Avrupa'nın canlanması, büyümesi bizim için iyidir. Özellikle ihracatımızı artırarak büyümemizi destekleyeceğiz. İhracat deyince o konuda da bilgi vereyim. Hamdolsun 1973’te yılda 1 milyar dolar ihracat yapan bir ülke idik. 1987 ekim ayında ayda 1 milyar doları başardığımızda çok sevinmiştik ve bugün itibarıyla günde 1 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülke konumuna geldik. 2002’deki 36 milyar dolar mal ihracatımızı 7,5 katı artışla 256 milyar dolara çıkarmıştık. Allah'a şükürler olsun bugün itibarıyla bunun üstüne 1,5 milyar dolar daha ekledik ve yıllık olarak 257,5 milyar dolara ulaştık. Hazirandan bu yana her ay Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamlarını açıklıyoruz. Ağustostan bu yana da her ay ithalatımızda azalış rakamları açıklıyoruz. 2022’de 110 milyar dolara çıkan dış ticaret açığını 2023’te 106’ya düşürdük. Bugün itibarıyla 97 milyar dolardayız, azalmaya devam edecek.

'HİZMET İHRACATI HEDEFİ 110 MİLYAR DOLAR'

İnşallah ihracatımızı yüzde 4,5 artırarak, mal ihracatında 267 milyar dolara yükselmek. Hizmet ihracatına geldiğimizde ise 2002’de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatı 2023’te 100 milyar dolar olarak, turizm var, taşımacılık var, hava, kara, deniz, demiryolu, işte limancılık, fuarcılık, sağlık hizmetleri, turist ve eğitim hizmetleri, müzik, bilişim, danışmanlık, yazılım sektörü gibi kalemler var. Taşımacılık da 40 milyar dolar. Turizmde 54 milyar dolar. Ve diğer kalemlerle 100 milyar dolardı. 2024’te hedefimiz 110 milyar dolar”

Bakan Bolat, ihracatçılar için yeşil pasaport hususunda bakanlıkta bir çalışma başlattıklarını ve Dışişleri Bakanlığı’na koordinasyon yürüttüklerini açıkladı.