Krediyi başka şehirde çektiği için depremzede sayılmadı, poliçe farkına gelince depremzede sayıldı

HÜSEYİN DEMİR - YENİÇAĞ



Kurtuluş, 11 ilde yaşanan depremden tam bir yıl önce 9 Şubat 2022 tarihinde belli bir peşinatla eşi Şeniz Kurtuluş ile yüzde elli hisseli 100 ay kredi kullanarak bir siteden yazlık 1+1 daire satın aldı.



Ahmet Kurtuluş’un, Uşak Milletvekili Özkan Yalım’a anlatımı ile başından geçenler şöyle:



9 Şubat 2022'de Adana Yumurtalık'tan aldığı ev için Halkbank Konya Şubesi’nden kredi kullanarak daimi ikametgâhım Konya’da olduğu için Halkbank Konya Şubesi’nden daha rahat kullanırım diye ev kredisi kullandım. Biliyorsunuz Adana'da deprem bölgesinde deprem olunca bizim eve gidip bakmadım millet can derdineyken ben mal derdine düşmeyeyim diye uzun süre eve gidemedim. Yönetiminin söylediğine göre bazı katlarda taşıyıcı olmayan kolonlarda tuğla olan kısımlarda, duvarlarda sıva çatlağı oluşmuş. Bu nedenle ilk etapta bana büyük bir sıkıntı yok dediler. Ben de gidip evime bugüne kadar bakmadım. Bayramın ilk 21 Nisan Cuma akşamı Adana Yumurtalık adresinde bulunan yazlık evime gelip evimin durumuna baktım. Evim bana anlatıldığı gibi hafif hasarlı olduğunu gördüm. Evimde iki odanın muhtelif yerlerinde sıva çatlağı vardı. Gördüğüm kadarıyla pencere sisteminde de bir arıza tespit ettim."

DEPREM BÖLGESİNDE OLAN EV KREDİMİ KONYA'DAKİ HALKBANK KONYA ŞUBESİNDEN KULLANDIĞIM İÇİN DEPREMZEDE OLARAK SAYILMADIM.

Gelelim bu meselenin aslına: Evim Adana'da deprem bölgesinde olmasına rağmen Konya şubesinden kredi kullandığım için beni banka depremzede olarak görmedi. Sanırım bu mantıkla düşünürsek Adana’daki bankadan Konya'da bulunan bir ev için kredi kullansaydım otomatikman depremzede olacaktım. Garip işler ülkesiyiz vesselam...



Konya şubesinden kullandığım evin taksitlerini ertelenip ertelenmediğini kontrol ettiğimde. Bankanın hesabımdaki taksit miktarını tahsil ettiğini beni depremzede olarak görmediğini anladım. Konu hakkında krediyi kullandığım şubede bulunan müşteri temsilcim ile görüştüm. Bana krediyi Konya'dan kullandığınız için kredi erteleme hakkınız yok denildi. Konu ile ilgili dilekçe yazmam istendi. Hemen dilekçe yazdığım halde aradan 2 ay geçmesine karşılık taksitlerim halen benden alınmaya devam ediyor. Bankam yazdığım dilekçeme bile olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi.



Geçtiğimiz günlerde cep telefonuma iki ayrı SMS aldım. Aldığım SMS'ler karşısında ise şok oldum. Bu SMS’lerde deprem bölgesinde Şimdi çıkmışlar bir de DASK Sigortamı ve Konut Koruma Sigortamı iptal etmekle tehdit ediyorlar. Neymiş “Sayın AHMET KURTULUS, 3808*** numaralı Zorunlu Deprem Sigortası-DASK sigorta poliçeniz, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Deprem Sebebiyle OHAL İlan Edilen Bölgelerde Alınacak Tedbirlere İlişkin Sektör Duyurularına istinaden yenilenmiştir. 8 Haziran 2023 tarihine kadar prim ödemesinin yapılması gerekmektedir. Poliçenizle ilgili bilgi almak ve prim ödemesi yapmak için TÜRKIYE HALK BANKASI KONYA SB. ile iletişime geçebilirsiniz.”







Aynı ev içim yaptırmış olduğum konut sigortası için ise aynı gün bu SMS tarafıma iletildi:

“Sayın AHMET KURTULUS, 38144*** numaralı Banka Konut sigorta poliçeniz, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Deprem Sebebiyle OHAL İlan Edilen Bölgelerde Alınacak Tedbirlere İlişkin Sektör Duyurularına istinaden yenilenmiştir. 8 Mayıs 2023 tarihine kadar prim tahsilatının sağlanamaması durumunda poliçeniz iptal edilecektir. Poliçenizle ilgili bilgi almak ve prim ödemesi yapmak için TÜRKIYE HALK BANKASI KONYA SB. ile iletişime geçebilirsiniz.”



Banka ve DASK kurumu poliçenin oluşan farkını tarafımdan tahsil ederken beni depremzede olarak görü yor. Fakat yasal olarak kredi taksitlerimin ötelenmesi konusunda beni depremzede olarak görmüyor. Ayrıca ben her iki sigortamı yaptırmışım bu sigortalarımdan fark almak neyin nesi? Böylesi bir mesajın tarafıma atılmasına anlam veremedim. Konu ile ilgili aydınlatılmak istiyorum fakat tarafıma bilgi veren bir merci yok."



CHP’Lİ ÖZKAN YALIM İSE DASK'I OLANLAR İÇİN İZMİR DEPREMİNDEN ÖNERK VEREREK BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU



Yalım, şöyle konuştu:

"Sadece özel sigortası olanlara özel sigortalar DASK yok diye ödeme yapmıyorlar! İzmir depreminde de birçok mağdur var! Halen ödeme alamayan insanlar var.



DASK’ta deprem bölgelerine göre ve bina yapılarına göre belirlenen bir çarpan vardır. Prim buna göre hesaplanıyor. DASK’ın prim bedelini belirleyen en önemli etken de inşaat metrekare maliyetleridir. 25 Kasım 2022 tarihinde DASK konut metrekare maliyetini 3 bin 13 lira gibi belirledi. DASK’taki ödenecek bedel poliçede yazan teminat bedeli olduğunu ayrıca hatırlatıyoruz. Bir kişi evini 50 metrekare gösterdi, 3 bin ile çarptı 150 bin lira poliçede teminat varsa ya da 300 bin lira yazan teminat varsa DASK’ın ödeyeceği teminat almış olduğunuz poliçedeki teminat ile sınırlıdır. Aşan kısım için ayrıca sigortalı, özel konut poliçesi alması gerekiyor. Özel konut sigortası yoksa maalesef sigortalı bir kişi 1 milyon liraya aldığı evi için ancak 300 bin lira tazminat alacaktır. İzmir Depremi'nde bu olay yaşandı. Birçok depremzede sadece özel sigorta yaptıranlar DASK sigortaları olmadığı için yıkılan evleri için ödeme alamadılar. İzmir depreminde bu konuda birçok mağdur oluştu.



1 MİLYON MALİYETİ OLAN KONUTUN ALACAĞI ÖDEME EN FAZLA 300 BİN LİRA

DASK tek başına yeterli değil. DASK konutlarda metrekare maliyetini 3 bin lira olarak alıyor. Ancak konut inşaat metrekare değeri şu anda 8-10 bin lira civarında, 100 metrekare eviniz varsa gerçek inşaat maliyetini 1 milyon lira civarındadır. Zorunlu deprem sigortası bunu maksimum 300 bin liraya kadar karşılıyor. 700 bin lira için ayrıca özel konut poliçesi yaptırılmasında fayda vardır.







DASK EŞYAYI KAPSAMIYOR

Zorunlu deprem sigortası eşyayı da kapsamıyor. O yüzden gene özel konut poliçenizle bir eşya poliçesi teminatı eklemekte fayda vardır.



Şu anda zaten 72 saat boyunca yeni poliçe yapılması durduruldu. Hasar gören binalarda kesinlikle sigorta yapılmıyor.



BAŞVURU KANALLARI

Alo DASK 125 üzerinden, e-Devlet üzerinden de hasar ihbarında bulunabiliyorlar. Sigortalıların mağdur edilmeden derhal hasar tespitleri yapılıp ödemeleri yapılmalı.



Maalesef ülkemizde uygulanan DASK sistemi mağduriyetleri tam anlamı ile ortadan kaldırmaktadır! DASK ve sigortacılık sistemi iktidarımızda ele alınıp tüm aksaklıklar giderilecektir. Hemşerim Ahmet Kurtuluş'un yaşamış olduğu sorunlar gibi sorunların, hiçbir vatandaşımızın yaşaması için tedbirler alınmış ve aksaklıkların önüne geçilmiş olacaktır. Adam sigortasının yaptırmış bir Bilgilendirme SMS'i alıyor ve DASK ve konut sigortanıza şu tarihe kadar ek pirim ödemezseniz iptal edilecektir deniliyor. İlgili vatandaş bu SMS'i görmese ne olacaktı? Yaptırdığı primini ödediği poliçelerin her ikisi de yanmış ve iptal edilmiş olacaktı. Kaldı ki deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız çoğu hayatlarını kaybetti. Bu SMS bildirisi belki hayatını kaybeden bir vatandaşımızın kapalı olan veya depremde kaybettiği bir telefonuna gitti ve bu telefon mevcutta kullanılmıyor! Bu durumda bu kişinin mirasçıları gönderilen SMS dahilinde bu bildirileri alamadıkları için hak kayıplarıma uğrayacaklardır. Ben buradan deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarıma uyarıda bulunmak istiyorum hak kaybına uğramamak için derhal sigorta şirketleriniz ile irtibata geçin. Varsa sizden talep edilen pirim farkları yatırın, aksi taktirde hak kaybına uğrayabilirsiniz.



Bu örnekte olduğu gibi vatandaş sadece SMS bildirmiştir. Poliçelerin SMS ile iptal edilmesi hiç uygun değil. Ayrıca yasal da değil. İlgili kişi ya da kişiler en azından telefon ile aracılığıyla bilgilendirilmeli ve konu hakkında kapsamlı bilgi verilmeliydi.







DASK'I OLANLAR İÇİN BİLGİLENDİRME

DASK’ta deprem bölgelerine göre ve bina yapılarına göre belirlenen bir çarpan var. Prim buna göre hesaplanıyor. DASK’ın prim bedelini belirleyen en önemli etken de inşaat metrekare maliyetleridir. 25 Kasım 2022 tarihinde DASK konut metrekare maliyetini 3 bin 13 lira gibi belirledi. DASK’taki ödenecek bedel poliçede yazan teminat bedeli olduğunu ayrıca hatırlatıyoruz. Bir kişi evini 50 metrekare gösterdi, 3 bin ile çarptı 150 bin lira poliçede teminat varsa ya da 300 bin lira yazan teminat varsa DASK’ın ödeyeceği teminat almış olduğunuz poliçedeki teminat ile sınırlıdır. Aşan kısım için ayrıca sigortalı, özel konut poliçesi alması gerekiyor. Özel konut sigortası yoksa maalesef sigortalı bir kişi 1 miyon liraya aldığı evi için ancak 300 bin lira tazminat alacaktır. İzmir Depremi'nde bu olay yaşandı. Birçok depremzede sadece özel sigorta yaptıranlar DASK sigortaları olmadığı için yıkılan evleri için ödeme alamadılar. İzmir depreminde bu konuda birçok mağdur oluştu. "