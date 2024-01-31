Rusya’da orduyu itibarsızlaştıran kişilerin mal varlıklarına el konulacak

Murat Şahin
Rusya’da orduyu itibarsızlaştıran kişilerin mal varlıklarına el konulacak
Rusya parlamentosunun alt meclisi, ülkenin ordusu hakkında "kasıtlı olarak yanlış bilgi" yayma suçlamasıyla hüküm giymiş kişilerin paralarına, değerli eşyalarına ve diğer varlıklarına el konulmasına izin veren bir yasa tasarısını onayladı.

Rusya Federasyonu Devlet Duması, artık hızla üst meclisten geçmesi ve Başkan Vladimir Putin tarafından imzalanması beklenen tasarıyı hızla onayladı.

Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin, yeni yasanın alenen "aşırılıkçı faaliyetleri" kışkırtmaktan veya devletin güvenliğine zarar verecek eylemlere çağrıda bulunmaktan ve silahlı kuvvetleri "itibarını zedelemekten" hüküm giymiş kişiler için geçerli olacağını söyledi.

Silahlı kuvvetlerin itibarını zedelemek, Moskova'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya asker göndermesinin ardından hükümetin muhalefete yönelik kapsamlı baskısının bir parçası olarak kabul edilen bir yasaya göre ceza gerektiren bir suç olarak kabul edilir.

Volodin, "Rusya'yı yok etmeye çalışan, ona ihanet eden herkes, hak ettiği cezayı çekmeli ve ülkeye verilen zararın karşılığını, malları pahasına tazminat ödemelidir" dedi.

Önerilen kanunda haczedilebilecek varlıklar arasında gayrimenkulün yer almadığı görülüyor.

Rus ordusunun "itibarını zedelemeye" yönelik, "terörü haklı çıkarmak" ve silahlı kuvvetler hakkında "yalan haber" yaymak gibi suçları kapsayan mevcut yasa, Putin'i eleştirenleri susturmak için yoğun bir şekilde kullanıldı. Çok sayıda aktivist, blog yazarı ve sıradan Rus uzun hapis cezalarına çarptırıldı.

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