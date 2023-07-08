Kremlin’den Erdoğan’a önümüzdeki ay yanıtı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan ile Putin görüşmesi için “Belirlenmiş bir tarih yok” açıklamasını yaptı. Erdoğan, “Önümüzdeki ay sayın Putin’in de Türkiye ziyareti olacak” demişti.

Kremlin’den Erdoğan’a önümüzdeki ay yanıtı

TASS haber ajansının aktardığına göre, Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası görüşmesine ilişkin açıklama yapan Peskov, Putin ve Erdoğan arasında ikili bir görüşmenin 'olası' olduğunu, fakat 'böyle bir toplantı için şu an itibarıyla belirlenmiş kesin bir tarih olmadığını' kaydetti.

Peskov, konuya ilişkin açıklamasında, "Böyle bir temasın olması muhtemel. Ancak şu an itibarıyla belirlenmiş kesin bir tarih yok" dedi.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 7 Temmuz Cuma akşamı yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşmuş, bir gazetecinin esir değişimine ilişkin sorusuna, “Esir mübadelesi konusunda şu anda Ukrayna tarafında sayın Başkanı dinledik, Rusya tarafı ile de görüşme hâlindeyiz. Onlarla da görüşüyoruz. Konuyu sayın Putin ile görüştüm. Önümüzdeki ay sayın Putin’in de Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkânımız olacak” yanıtını vermişti.

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