Ukrayna’ya iade edilen esir komutanlardan savaş açıklaması. Putin’i kızdıracak gelişme

Ukrayna’ya iade edilen esir 5 Azov komutanının ‘savaşa devam edeceğiz’ açıklaması üzerine gözler Putin’e çevrildi.

Ukrayna’ya iade edilen esir komutanlardan savaş açıklaması. Putin’i kızdıracak gelişme

Editör: Ersoy Özdem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında gerçekleştirilen toplantı sonrası, Türkiye'de bulunan 5 Azov Taburu komutanının ülkelerine döndüğünü açıklanmış, bu durum üzerine Türkiye-Rusya hattında ipler gerilmişti.

Ülkelerine dönen komutanların yaptıkları açıklamalar ise, Rus lider Putin’i daha da kızdıracağa benziyor.

SAVAŞ ALANINA GERİ DÖNECEKLER

Mariupol'un savunmasına liderlik ettikten sonra Rusya tarafından esir alınan Ukraynalı komutanlar, bir esir takasının ardından ülkelerine döndükten sonra, savaş alanına geri gitme sözü verdiler.

Komutanlar bu niyetlerini, Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile Ukrayna'nın Lviv kentine geldikten kısa bir süre sonra düzenledikleri basın toplantısında açıkladılar.

Düzenlenen basın toplantısında, komutanlar Türkiye'deki deneyimlerinden bahsetti ve gelecekten beklentilerini paylaştı.

Azak alayı komutanı Denys Prokopenko, "Bugün için en önemli şey, Ukrayna ordusunun ön cephede stratejik inisiyatifi ele geçirmesi ve her gün ilerlemesidir" dedi.

Prokopenko, kendisinin ve diğerlerinin Ukrayna'ya dönmesinin nedeninin cepheye dönmek olduğunu söyledi.

Azov komutan yardımcısı Svyatoslav Palamar ise, "İşimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz askeri adamlarız. Yemin ettik” dedi.

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RUSYA 'İHLAL' SAYDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yle yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 21 Eylül 2022’de 200 savaş esirinin mübadele edildiği duyurulmuştu.

Savaş esirleri anlaşma kapsamında Türkiye’ye gelmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’de bulunan 5 Azov Taburu komutanının ülkelerine döndüğünü açıkladı. Rusya’dan tepki gecikmedi.

Sputnik’in haberine göre anlaşmanın şartlarında Azov Taburu liderlerinin ihtilaf sonlanıncaya kadar Türkiye’de kalmaları gerektiğine dikkat çeken Peskov, hiç kimsenin bu kişilerin Türkiye’den Ukrayna’ya teslim edildiğine dair Rusya’yı bilgilendirmediğini vurguladı.

Peskov, Türkiye’nin Azov Taburu liderlerini mevcut anlaşmaları ihlal ederek Kiev’e teslim etme kararının doğrudan Ukrayna’nın karşı taarruzda uğradığı başarısızlıklarla ilgili olduğunu savundu.

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