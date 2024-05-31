Kripto paralar kayıplarını telafi edebilecek mi?

Hafta başına yükselişle başlayan kripto paralar, hafta içinde kayıplarını telafi ederek aşağı yönlü eğilim sergiliyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde 70.715 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak Bitcoin’in bu yükselişi kalıcı olmadı. Kazançlarının bir kısmını silerek, 67.103 dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin, Cuma günü 15.20’de 68.373 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin, bu hafta 70.715 – 67.103 dolar bandı aralığında karışık bir görünüm sergiliyor. Hafta içinde kayıplar veren Bitcoin, bugün daha dizgin bir seyir sergiliyor.

ETHEREUM’DA SON DURUM

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, Bitcoin’de sakin seyrin aksine toparlanma denemelerinde bulunuyor. Ethereum, haftanın ilk işlem gününde 3.976 dolar seviyesini gördü. Ancak hafta içinde kazançlarının bir kısmını silen Ethereum, 3.699 dolar seviyesine geriledi. Altcoinlerin lideri Ethereum, aynı saat diliminde 3.815 dolar seviyesinden toparlanmaya çalışıyor.

Ethereum, bu hafta 3.975 dolar ile 3.699 dolar bandı aralığında fiyatlanıyor. Ethereum’un 4 saatlik grafiği incelendiğinde; fiyatın pivot kanalı üzerinde hareketlendiği görülüyor. RSİ’nin 71.00 seviyesinde doyum noktasında olduğu görülüyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan kripto paralar üzerinde etkili oluyor. Bu hafta ABD tarafında büyüme rakamları takip edildi. ABD ekonomisi yıllık bazda yüzde 1,3 ile beklentilerin altında büyüme gösterdi. ABD tarafında bu hafta ayrıca işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edildi. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları, 219 bin ile yükseliş kaydetti.

Bu hafta piyasaların radarında, ABD tarım dışı istihdam verisi yer alıyor. Bu veri piyasalar üzerinde etkili olabilir. Geçtiğimiz ay 175 bin olarak açıklanmıştı. Gelecek olan bu veri dolar tarafını etkileyeceği için dolar karşısında bulunan ürünler tarafında da hareketlenmeler yaşanabilir.

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