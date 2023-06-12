Kritik asgari ücret toplantısı öncesinde dikkat çeken sinyal

Asgari ücrete yapılacak ara zam oranının belirlenmesi için ilk toplantı yarın (13 Haziran Salı) yapılacak. Toplantıda işçi, işveren ve hükümet tarafları bir araya gelecek. Ara zammın yüzde kaç olacağı bu toplantılarda netleşecek.

Toplantıdan bir gün önce Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdi.

"BAYRAMA GİRMEDEN TAMAMLAYALIM"

Görüşme sonrası açıklama yapan Akkol, şunları söyledi:

"Asgari ücretin güncellenmesine ilişkin beklenti var. Yarınki komisyon çalışmalarını bekliyoruz. Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır.

Enflasyon düşüş trendinde, ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. İstihdamı da aksatmayacak, sürdürülebilir, dengeli, çalışanın ve işverenin dengesini alan bir tutar. Hızla ülke gündeminden bu konuyu çıkaralım."

"İŞVEREN DESTEĞİ ARTARAK DEVAM ETMELİ"

Akkol, işveren desteğine ilişkin olarak, "İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi talebimizi bakana ilettik. Devletin böyle bir desteği artırarak vermesi önemli" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET 500 DOLAR OLACAK MI?

Eski Bakan Vedat Bilgin'in "asgari ücretin 500 dolar seviyesinde olması"yla ilgili daha önce yaptığı açıklama sorulunca Akkol, "Bakan orada temennisini belirtiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Asgari ücret Türkiye'de başka para birimiyle belirlenmiyor. TL konuşacağız. Komisyon her şeyi dikkate alıyor, asgari ücret belirlenirken 100'den fazla parametre değerlendiriliyor olacak. Burada bir iyi niyet var" dedi.

"VERGİ MUAFİYETİ DE DEVAM ETMELİ"

Ücretlerin asgari ücret kadar kısmından vergi alınmadığını belirten Akkol, bu uygulamanın da güncellenerek devam etmesini istediklerini kaydetti.

İLK TOPLANTI YARIN

Yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç yarın saat 14.00'teki ilk toplantıyla başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen TİSK heyeti katılacak.

Toplantıda, TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek.

Basına kapalı yapılması beklenen toplantıda, taraflar görüşlerini dile getirecek ve güncel ekonomik verileri görüşecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.